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El Rocoto

  • Restaurantes | Peruana
  • Sants
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Antes de que el huracán del cebiche arrasara la ciudad, ya existía un restaurante peruano de barrio, sin pretensiones y popular, donde se formaban colas de clientela latina dispuesta a esperar lo necesario para disfrutar de especialidades regionales de su país de origen. El establecimiento lleva el nombre de uno de los chiles andinos más famosos, pero esto no significa que toda la comida que sirven sea picante. Las especialidades de El Rocoto son dos: brasa (buenísimo el pollo) y platos típicos como tamales, causa, leche de tigre, chupe, papa en la huancaina, arroz chaufa, etc. Las porciones son generosas. Es posible que salgáis rodando del restaurante.

Detalles

Dirección
Olzinelles, 13
Sants
Barcelona
08014
Transporte
Plaça de Sants (L1, L5)
Precio
Horas de apertura
De ju. a lu. de 13 a 16.30 h y de 20 a 23.30 h
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