Time Out dice

Los aficionados al pollo asado saben bien que las colas más largas del barrio del Camp de l’Arpa se forman frente a un humilde local esquinero llamado El Ruedo, especialmente los fines de semana. Peruanos y no peruanos, llegados de toda la ciudad e incluso de fuera, se arman de paciencia para conseguir mesa o, simplemente, para llevarse la comida a casa.

Pues bien, existe un segundo Ruedo en Poblenou, con menos colas, una carta más internacional y la misma brasa de siempre. La estrella indiscutible de la casa es, como no podía ser de otra manera, el pollo asado y el canga (marinado), ambos acompañados de unas patatas fritas deliciosas. También hay chuletón, entrecot, costilla y pulpo. Cuenta con terraza y está a pocos metros del metro de Bogatell.