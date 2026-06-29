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El Ruedo Poblenou
Foto: El Ruedo Poblenou | El Ruedo Poblenou

El Ruedo Poblenou

  • Restaurantes | Peruana
  • El Poblenou
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Los aficionados al pollo asado saben bien que las colas más largas del barrio del Camp de l’Arpa se forman frente a un humilde local esquinero llamado El Ruedo, especialmente los fines de semana. Peruanos y no peruanos, llegados de toda la ciudad e incluso de fuera, se arman de paciencia para conseguir mesa o, simplemente, para llevarse la comida a casa.

Pues bien, existe un segundo Ruedo en Poblenou, con menos colas, una carta más internacional y la misma brasa de siempre. La estrella indiscutible de la casa es, como no podía ser de otra manera, el pollo asado y el canga (marinado), ambos acompañados de unas patatas fritas deliciosas. También hay chuletón, entrecot, costilla y pulpo. Cuenta con terraza y está a pocos metros del metro de Bogatell.

Detalles

Dirección
Pere IV, 34
Barcelona
08005
Transporte
M: Bogatell (L4)
Precio
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