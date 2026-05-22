Time Out dice

‘Erre’ significa ‘quemar’ en euskera y Urrechu es el apellido de Íñigo, un chef formado con Martín Berasategui. Erre Urrechu es el restaurante que lidera dentro del hotel Gran Meliá de la Diagonal (Les Corts), donde el fuego se convierte en el eje culinario y la brasa se eleva a categoría ritual.

Con raíces vascas y mirada mediterránea, trabaja la temporalidad con rigor y utiliza tres tipos de maderas —encina, olivo y naranjo— para potenciar los matices de cada plato. En el apartado cárnico destacan razas como la Simmental, la Charra (100 % nacional), la Danish Jersey y la Angus; en el marino, langosta, rape negro y lubina. Interiorismo sofisticado, servicio cercano y una bodega enorme y muy bien surtida. Tienen un segundo local en Marbella.





