Time Out dice

Este espacio, a medio camino entre restaurante y bodega moderna, es la aventura gastronómica de José Varela (Grupo Varela), Joan Cales Ninou (El Xampanyet) y Joan Manubens (Passadís del Pep). De los fogones se encarga el chef Carlos Allué. Por cierto, el horario de cocina es ininterrumpido de 12.30 a 23.30 h. Aquí encontraréis tapas clásicas —bravas, ensaladilla rusa— y también influencias foráneas —como el taco de pollo teriyaki con salsa de setas ostra—. Todos los productos son de calidad: embutidos, quesos, conservas, ostras, etc. Los vinos corren a cargo de Vila Viniteca y las conservas, de la Ribera, dos comercios míticos del barrio.

Los sábados por la tarde hay rumba en directo. Pertenece al Grupo Varela.