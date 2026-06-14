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Barcelona

Galante
Foto: Galante | Galante

Galante

  • Restaurantes
  • Ciutat Vella
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Este espacio, a medio camino entre restaurante y bodega moderna, es la aventura gastronómica de José Varela (Grupo Varela), Joan Cales Ninou (El Xampanyet) y Joan Manubens (Passadís del Pep). De los fogones se encarga el chef Carlos Allué. Por cierto, el horario de cocina es ininterrumpido de 12.30 a 23.30 h. Aquí encontraréis tapas clásicas —bravas, ensaladilla rusa— y también influencias foráneas —como el taco de pollo teriyaki con salsa de setas ostra—. Todos los productos son de calidad: embutidos, quesos, conservas, ostras, etc. Los vinos corren a cargo de Vila Viniteca y las conservas, de la Ribera, dos comercios míticos del barrio.

Los sábados por la tarde hay rumba en directo. Pertenece al Grupo Varela.

Detalles

Dirección
Princesa, 53
Barcelona
08003
Transporte
M: Jaume I (L4)
Precio
€€
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