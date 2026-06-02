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Barcelona

  1. La Bikineria, Time Out Market Barcelona
    Foto: Time Out Market Barcelona | La Bikineria, Time Out Market Barcelona
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  2. Bikini Carbonara, La Bikineria
    Foto: Time Out Market Barcelona | Bikini Carbonara, La Bikineria
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  3. La Bikineria, Time Out Market Barcelona
    Foto: Alex Froloff | La Bikineria, Time Out Market Barcelona
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La Bikineria

  • Restaurantes | Bar de bocadillos
  • El Gòtic
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Time Out dice

La Bikineria de Joan Gurguí ha llevado sus codiciados bocadillos planchados al Time Out Market Barcelona, elevando este clásico barcelonés a la categoría de plato de culto. La clave de su propuesta, que empezó a caminar en 2018 en el Mercat del Ninot y cuenta con un restaurante insignia en el paseo de Sant Joan, es la precisión milimétrica del planchado. Con esta técnica se consigue el punto dorado y crujiente perfecto del pan, evitando por completo el efecto blando y húmedo de las sandwicheras caseras. Gurguí defiende que cualquier bocadillo puede ser una elaboración sublime si se cuidan absolutamente todos los detalles y se trabaja con rellenos de buena cocina.

La carta en el Market ofrece formatos normales y dobles de sus recetas más icónicas. El gran triunfo de la casa es el bikini A l'ast, que combina pollo a l'ast a la leña (con su piel crujiente), queso Gouda y un alioli suave de manzana al horno. La oferta se completa con opciones contundentes como el de Pastrami con Cheddar y mostaza de miel , el Carbonara con Pecorino y yema de huevo gelificada , el Clàssic de Emmental o el Veggie de berenjena y pesto. Para cerrar la comida, disponen de un aclamado bikini dulce de Nutella con frambuesas naturales. 

Detalles

Dirección
Moll d'Espanya, 5, segona planta
Barcelona
08039
Transporte
M: Drassanes
Horas de apertura
Todos los días de 10 a 23 h. Viernes y sábados hasta las 24 h
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