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Plats de La Fame
Foto: La Fame | La Fame

Reseña

La Fame

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Italiana
  • El Clot
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El romano Gabriele Munari y el sardo Federico Perrotti son el alma de La Fame, un pequeño restaurante italiano de barrio sencillo y auténtico. Inspirados por las recetas tradicionales de sus 'nonnas', ofrecen platos clásicos como las croquetas romanas 'supplì' o los 'culurgiones', una pasta rellena típica de Cerdeña. No se limitan a la tradición y a menudo dejan espacio para la creatividad con propuestas como los 'fusilli' de espirulina. La carta es concisa, con tres apartados: aperitivos, pasta y postre. Los precios son muy asequibles, y cada día elaboran pasta fresca en su obrador. A mediodía, podéis disfrutar de un señor menú del día por solo 13,5 euros. Por si fuera poco, el local tiene una terraza que invita a tomarse un buen Spritz.

Detalles

Dirección
Consell de Cent, 621
Barcelona
08026
Transporte
Encants (M: L2) y Glòries (M: L1)
Precio
Horas de apertura
De ma. a ju. de 12.30 a 16.30 y de 19.30 a 23 h. Vi. y sá. de 12.30 a 16.30 y de 19.30 a 24 h. Do. de 12.30 a 17 h
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