Time Out dice

El romano Gabriele Munari y el sardo Federico Perrotti son el alma de La Fame, un pequeño restaurante italiano de barrio sencillo y auténtico. Inspirados por las recetas tradicionales de sus 'nonnas', ofrecen platos clásicos como las croquetas romanas 'supplì' o los 'culurgiones', una pasta rellena típica de Cerdeña. No se limitan a la tradición y a menudo dejan espacio para la creatividad con propuestas como los 'fusilli' de espirulina. La carta es concisa, con tres apartados: aperitivos, pasta y postre. Los precios son muy asequibles, y cada día elaboran pasta fresca en su obrador. A mediodía, podéis disfrutar de un señor menú del día por solo 13,5 euros. Por si fuera poco, el local tiene una terraza que invita a tomarse un buen Spritz.