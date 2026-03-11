L'Antiquari Gastronòmic

Time Out dice

Liderada por el chef Yordi Martínez Ruiz y la jefa de sala y sumiller Lara Cerlini, la propuesta de este restaurante gira en torno a un único menú degustación de unos quince pasos (75 euros sin maridaje) que recupera la memoria de la cocina tradicional y la transforma con lenguaje actual, precisión técnica y sensibilidad. Atmósfera íntima, cálida, casi confidencial.

Encontramos influencias francesas, mediterráneas y asiáticas en una carta que es un folio con los ingredientes y conceptos más protagonistas de cada plato, como la cigala con curry verde, dashi y pera o el pato con almendra de bellota, calabaza y semillas. Más que citar platos, porque el menú evoluciona según entran los ingredientes de temporada, vale la pena destacar que la suya no es una cocina tradicional actualizada sino un despliegue de creatividad con mucha más puntería que pirotecnia, sin evitar los riesgos y las ideas que a primera vista pueden parecer una marcianada, pero que llegan a buen puerto. Entre los mejores de Barcelona: en 2025, entró en el radar de la Guía Michelin y fue elegido como restaurante favorito de los españoles por la plataforma The Fork.