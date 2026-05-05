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Barcelona

Reseña

L'Artesana de Santa Eulàlia

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Catalana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Estamos ante el spin-off de L'Artesana del Poblenou. En L'Hospitalet han repetido el modelo que los ha llevado a ser toda una institución, pero, por la localización, con un toque más popular y de recetas un poco más tradicionales. Este es el plan de conciliación familiar de Pau Pons: vive justo enfrente. Es la misma fórmula que en el Poblenou: desayunos de cuchillo y tenedor (esmorzars de forquilla), menú de mediodía y carta de noche los fines de semana.

Es una cocina catalana directa, pero con un toque de altos vuelos –su trayectoria incluye el Mas Pau y el Gresca– que aligera sofritos pero nos deja satisfechos y con ganas de volver a mojar pan. Todo hecho desde cero, menos esto último, y un bagaje de platos más tradicional que en el Poblenou, con platos como los calamares rellenos de botifarra de perol o un rollo de costilla relleno de setas, igualmente maravillosos. Tanto en Barcelona como en L'Hospitalet, esta gente hace sin duda uno de los mejores menús de mediodía que se encuentran en el área metropolitana.

Detalles

Dirección
Aprestadora, 9
L'Hospitalet de Llobregat
08902
Transporte
M: Ciutat de la Justícia
Horas de apertura
Ma. y Mié. de 8:30 a 16 h. Ju. y Vi. de 8:30 a 16 h y de 20:30 a 23 h. Sá. de 10 a 16 h y de 20:30 a 23 h. Lu. y Do. cerrado.
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