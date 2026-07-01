Time Out dice

Maíz Maíz no nace del cliché, sino del oficio. Del de Nicolás de la Vega, chef chilango formado en la Escuela Hofmann de Barcelona y cofundador de Slow & Low (una estrella Michelin) y Bar Canyí. En esta nueva aventura recupera los sabores de su México más callejero, pero los reinterpreta con una mirada contemporánea, desenfadada y precisa, sin perder de vista la técnica de alta cocina.

¿Tacos? Aquí mandan las flautas —imprescindible la de cordero cocinado a baja temperatura— y las tostadas, como la extraordinaria de lengua en escabeche. Para compartir, guacamole con gamba cristal en lugar de totopos, las patatas de Nani, elotitos con mayonesa de chipotle o una ostra con sopa de maíz y salsa macha. De postre, el sándwich helado de caramelo salado, lima y sal o el helado de nata con palomitas caramelizadas. ¿Y para beber? Una michelada con salsa de pescado fermentada que quita el sentido.

No aceptan reservas, salvo para grupos de más de cinco personas.