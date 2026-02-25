La historia

Anh-Van Chac creció entre woks y cuencos humeantes: es hija de Cun-Pau Chac y Xoi-Kiu Sam, dueños de Un Capítol de Vietnam, uno de los vietnamitas pioneros de la ciudad, abierto en 1992 y hoy ya cerrado. Lo curioso es que, pese a ese ADN gastronómico, Anh-Van es ingeniera de caminos, igual que Carles Amat, pareja y socio en Món Viêt. Tras pasar por la escuela Hoffman, en 2017 se lanzaron a abrir en Sant Antoni este local dedicado a la comida callejera vietnamita.

La carta

Seis bloques bien ordenados para recorrer los hits de Vietnam: rollitos fritos o al vapor, pinchos, tortitas, curris rojos con base de leche de coco, pho, fideos tipo bún, boles de tallarines o arroz y platos combinados. Vamos al lío.

Cataluña tiene la escudella; Vietnam, el pho. Nacido hace apenas un siglo en el norte del país, es el plato más consumido dentro y fuera de sus fronteras. Aquí lo preparan con un caldo de ternera que hierve más de cinco horas, fideos de arroz, tiras de carne, brotes de soja, cebollino, cilantro y zumo de lima, con opción de subirlo de revoluciones con un toque de sriracha: chili rojo, vinagre y ajo. Una sopa especiada, fresca y fragante que reconforta a cualquier hora. En Món Viêt sirven siete versiones distintas (dos veganas).

Otro básico es el bánh mì, el bocadillo vietnamita por excelencia: pan crujiente —tipo baguette— con lomo de cerdo marinado, vegetales encurtidos, cilantro y paté. Sí, paté. Herencia directa de la colonización francesa, que en Vietnam dejó huella también en la cocina.

Los menús

Aquí os lo ponen fácil. De lunes a viernes hay menú de mediodía (14,20 euros) y sus versiones exprés (13,20 euros) y premium (17,20 euros).

Si sois dos y dudáis con los entrantes, el menú degustación de tapas (20 euros) o el de rolls (10 euros) es apuesta segura. ¿Venís con hambre? Entonces pedid el Festival (28 euros): un combo generoso de platillos, un pho y postres para rematar.

El local

Grandes ventanales, techos altos y estética industrial con guiños callejeros: taburetes bajos de plástico —marca Vietnam—, murales, mesas comunales de madera, sillas metálicas de colores, carritos de comida y neones. Contemporáneo, desenfadado y muy, muy Sant Antoni. ¡Ah! Y tiene terraza.

Dirección

Sepúlveda, 94 (Sant Antoni)

Cómo llegar

Metro Urgell (L1)

Horario

De martes a domingo de 12.30 a 15.45 y de 20 a 23.30 h

Contacto

Teléfono: 93 193 60 79

Web: monvietbcn.com

Instagram: @monvietbcn