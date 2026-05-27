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Barcelona

NAP

Reseña

NAP Antic

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Pizza
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

No, no es una pizzería vegana. N.A.P. es un acrónimo que responde a las siglas de Neapolitan Authentic Pizza. Cuando abrieron, en 2013, uno de los propietarios, Antonello Belardo, nos explicó que su intención era "trasladar aquí la pizza napolitana con los precios de allí". Siguieron obsesivamente los requisitos de la DO –horno de leña, tiempo de cocción, harina y tomate italiano– y el resultado es una pizza superlativa y barata en un sitio reducido, un poco ruidoso y lleno de gente joven, ya que por algo aquí se puede disfrutar de una calidad-precio imbatible. No hay reserva posible, pero da igual; porque las pizzas salen volando del horno al plato, la rotación de mesas es constante, y eso forma parte del encanto del lugar.

El trabajo bien hecho de estos pioneros de la pizza napolitana en Barcelona ha tenido recompensa: abrieron una sucursal más amplia en la Barceloneta (Baluard, 69) que mantiene los precios y la calidad del local de la Ribera, y otra en el Paral·lel, 94, de aires más reposados y minimalistas donde se puede comer igual de bien al mismo precio, ideal para cenar si sales del teatro o de un concierto. Las recetas, salvo la especial del día, son aquellos nombres clásicos que nos reconfortan: marinara, diavola, capricciosa, cuatro quesos, y podéis tunearla con extras.

Detalles

Dirección
Gombau, 5-7
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Horas de apertura
Cada día de 13 a 24 h
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