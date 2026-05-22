Time Out dice

En este local diáfano y ajardinado de Les Corts combinan platos mediterráneos con otros de espíritu asiático, celebrando siempre la temporalidad de los ingredientes y la cocina de producto. Tienen devoción por delicadezas como la trufa negra, los espardeños, las gambas de Huelva y las setas en todas sus variantes, que a menudo rellenan de asado e idiazábal ahumado.

También invitan a mojar pan con el guiso meloso de ternera y las albóndigas caseras con crema de foie-gras. Los sabores asiáticos, por su parte, se intuyen en ingredientes como la anguila al estilo kabayaki, la concha variada con salsa teriyaki y foie-gras o el pescado frito de escórpora con salsa tailandesa. La apuesta por el umami, aquí, es innegociable.