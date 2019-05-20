Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Spice BCN
    Spice BCN
    PreviousNext
    /6
  2. Spice BCN
    Spice BCN
    PreviousNext
    /6
  3. Spice BCN
    Spice BCN
    PreviousNext
    /6
  4. Spice BCN
    PreviousNext
    /6
  5. Spice BCN
    PreviousNext
    /6
  6. Spice BCN
    © Maria Dias | Spice BCN
    PreviousNext
    /6

Spice BCN

  • Restaurantes | Sudafricana
  • precio 2 de 4
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Publicidad

Time Out dice

Capsaicina y emociones fuertes: Naim, sudafricano, y Linn, noruega, abrieron Spice BCN en 2016 con una idea muy clara: traer a Barcelona los sabores de casa. La excusa era simple —“quería comer como en casa”—, aunque también había un hueco evidente en la ciudad. El resultado es un fast food casero donde mandan las recetas familiares (sí, las de la madre del propietario) y donde el protagonista absoluto es el pollo a la brasa con salsas secretas y arroz.

El plato más celebrado son las tiras de pollo tiernísimas sobre arroz especiado, bañadas con una de esas salsas misteriosas que puedes pedir con distintos niveles de picante. También funcionan muy bien las versiones de pollo peri-peri en varios formatos. Si vais más de bocadillo, hay wraps y pan pregoll rellenos de pollo, bistec masala o gambas. Y sí, también hay opciones vegetarianas y veganas. Y no, no falta el snack de carne de ternera biltong. Guardad hueco para el postre: el pudín de malva merece la pena.

Detalles

Dirección
Paral·lel, 184
Barcelona
08015
Transporte
M: Espanya (L1, L3)
Horas de apertura
De do. a ju. de 12 a 24 h. Vi. y sá. de 12 a 0.30 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.