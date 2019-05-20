Time Out dice

Capsaicina y emociones fuertes: Naim, sudafricano, y Linn, noruega, abrieron Spice BCN en 2016 con una idea muy clara: traer a Barcelona los sabores de casa. La excusa era simple —“quería comer como en casa”—, aunque también había un hueco evidente en la ciudad. El resultado es un fast food casero donde mandan las recetas familiares (sí, las de la madre del propietario) y donde el protagonista absoluto es el pollo a la brasa con salsas secretas y arroz.

El plato más celebrado son las tiras de pollo tiernísimas sobre arroz especiado, bañadas con una de esas salsas misteriosas que puedes pedir con distintos niveles de picante. También funcionan muy bien las versiones de pollo peri-peri en varios formatos. Si vais más de bocadillo, hay wraps y pan pregoll rellenos de pollo, bistec masala o gambas. Y sí, también hay opciones vegetarianas y veganas. Y no, no falta el snack de carne de ternera biltong. Guardad hueco para el postre: el pudín de malva merece la pena.