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El Taco Fest celebra su cuarta edición consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la taquiza, en la Antiga Fàbrica Damm del 8 al 10 de mayo de 2026. Bajo la batuta de Eat Street, el festival trasciende lo culinario para ofrecer una inmersión total en la cultura mexicana a través de espectáculos de lucha libre, mariachis y sets de DJ. Además del Reto Picante y las catas de mezcal, el recinto contará con un rincón artesanal a cargo de La Revuelta y Fantastik Bazar, donde se podrán adquirir desde máscaras de lucha hasta catrinas, reforzando una dimensión lúdica pensada para disfrutar tanto con amigos como en familia.
En el apartado gastronómico, 14 de los mejores exponentes mexicanos de Barcelona (como La Mafia Mexicana, Piñata Cantina o Tacos Guzmán) ofrecerán cerca de 50 variedades de tacos con precios populares que oscilan entre los 3 y 6 euros. La propuesta es inclusiva, con opciones veganas y gluten free, y se completa con los helados artesanales de La Nonnarella. El acceso al recinto tiene un coste de 6 euros (gratuito para menores de 12 años), permitiendo a los asistentes explorar desde las recetas más tradicionales hasta las creaciones más rompedoras de la cocina callejera mexicana en un entorno dinámico y festivo.
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