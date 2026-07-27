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Barcelona

  1. Tacos El Veneno
    Foto: Tacos El Veneno | Tacos El Veneno
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  2. Tacos El Veneno
    Foto: Ricard Martín | Tacos El Veneno
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Reseña

Tacos El Veneno

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Mexicana
  • Les Corts
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Es una excelente noticia que el barrio de Les Corts acoja la propuesta familiar y casera de Tacos El Veneno. Después de años rodando por Barcelona en formato food-truck y pop-ups, Manu De la Torre y Tessi Eng –diseñadores con estudios en Elisava, de origen mexicano– en 2026 dieron el salto a un local fijo con su barra taquera. Defienden una cocina sin juegos de manos y de producto, con pescado fresco e ingredientes de mercado, recordando que en México cualquier elaboración, por sencillo que parezca el plato, lleva un proceso casi gourmet detrás para ofrecer la máxima calidad.

Como diseñadores, se encargan directamente de toda la imagen de la marca, el merchandising y las ilustraciones de Tessi (de un estilo evocador entre Botero y Nadia Hafid), creando un concepto redondo. Su oferta culinaria es igual de redonda: tacos generosos como el campechano (con chorizo, bistec, torreznos y cilantro), la cochinita pibil marinada doce horas –que se puede pedir en formato Volcán con queso fundido–, o una fresca tostada de atún bluefin con salsa macha. Todo ello acompañado de unas margaritas memorables. 

Detalles

Dirección
Bordeus, 2
Barcelona
08029
Transporte
M: Entença
Horas de apertura
Ma. y lu. cerrado. De mi. a ju. de 18:30 a 23 h, vi. y sá. de 18:30 a 23:30 h, y do. de 13 a 16 h.
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