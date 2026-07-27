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  1. Tacos Muñoz, Barcelona
    Foto: Tacos Muñoz | Tacos Muñoz, Barcelona
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  2. Tacos Muñoz, Barcelona
    Tacos Muñoz | Tacos Muñoz, Barcelona
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Reseña

Tacos Muñoz

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Mexicana
  • Sants
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Los hermanos Mani y Magid Alam, creadores de The Fish & Chips Shop, se han asociado con el mexicano Sergio Muñoz para abrir la taquería Tacos Muñoz en Sants. Se trata de un proyecto sencillo y sin inversores externos que apuesta por comer de pie en la barra –desnuda, de cemento, industrial– siguiendo la tradición mexicana, aunque también hay una zona de mesitas.

Gracias a la experiencia del chef Guillermo Campos, la carta consigue reinterpretar los clásicos con combinaciones sorprendentes y muy bien ejecutadas –como el taco de chicharrón crujiente con frijol negro o la sorprendente opción vegetariana con mole de dátil y shiitake–, aunque aquí el espíritu se mantiene en la excelencia ortodoxa de la mejor comida de calle mexicana: abundancia, suculencia y todo elaborado con carnes de una ternura impecable y salsas bien trabajadas. Ojo al taco vegetariano: una delicia de chup-chup hecha con guiso de mole de dátil –un ingrediente muy poco usado en México–, shiitake y queso. ¡Todo para mojar totopos!

Detalles

Dirección
Vallespir, 51
Barcelona
08014
Transporte
M: Pl. del Centre
Horas de apertura
De ma. a sá. de 13 a 16 h y de 19:30 a 23 h.
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