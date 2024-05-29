Suscríbete
Tramendu El Caliu de la Brasa

Time Out dice

Y del creador de Tr@mendu Bar (Passatge d'Andalusia, 8) y Tr@mendu Encenem els Fogons (Passatge d'Andalusia, 10) llega... Tr@mendu El Caliu de la Brasa. Jordi Marzo (ex Roca Moo y Petit Comité) acaba de marcar un buen triple. En el primer local hace vermuteo; en el segundo, cocina tradicional catalana y de temporada puesta al día; y en este tercero la cosa va de leña. Paredes forradas de baldosas con cenefa cartabón, cocina abierta arqueada, mobiliario de madera, mantel de cuadros y una carta breve con los esenciales de la brasa tradicional catalana; escalivada, bacalao, butifarra, pies de cerdo, chuletas de cordero, muslos de pollo y entrecot. Tampoco faltan las clásicas judías de ganchillo con tocino.

Detalles

Dirección
Parcerisa, 11
Barcelona
Barcelona
08014
Transporte
Mercat Nou (M: L1)
Precio
€€
Horas de apertura
Do. a ma. de 13 a 17 h. De mi. a sá. de 13 a 17 h y de 20 a 24 h.
