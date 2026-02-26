Abierto en 2018 y capitaneado por Hoang (vietnamita) y Emanuele (italiano), en Viet Kitchen encontraréis los platos más emblemáticos de la gastronomía vietnamita y algunas de las recetas más secretas de la madre de Hoang.

La comida

Los platos más celebrados (y solicitados) de la carta son las croquetas de pescado marinado con hierbas frescas (crujientes por fuera, jugosas por dentro, una delicia), las alitas de pollo glaceadas y servidas con salsa casera de chili dulce, las costillas de cerdo caramelizadas, la sopa pho en todos sus formatos, el pollo estofado con citronela, sus dos versiones del bocadillo banh mi (con ternera o brochetas de carne), el Sueño de Tamarindo (un estofado de ternera, gambas, tofu o heura con tamarindo, cacahuetes y verduras) y el bánh xèo (crep de harina de arroz, cúrcuma y leche de coco, relleno de cerdo y gambas, acompañado de arroz jazmín). No faltan los rollitos, los curris con arroz ni los woks.

¿Demasiado contundente? Optad por la ensalada de mango o la de papaya, los rollitos frescos o las versiones veganas de la mayoría de platos.

Para terminar, el pudin de arroz negro con leche de coco y yogur de soja, el de plátano y el postre estrella de la casa: crema de pandan y coco (kem lá dua).

Ofrecen un menú del día completo y económico, por 13,90 euros.

El espacio

El local es el típico del Eixample: estrecho y alargado, mesas pequeñas y con poca distancia entre ellas (tienen un rincón con una mesa grande ideal para grupos), paredes blancas y azules, bandera, murales y cartelería vietnamita, e incluso un carrito que simula un puesto ambulante de pho.

Dirección

Aribau, 137 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Hospital Clínic (L5)

Horario

De lunes a domingo, de 13 a 16 h y de 20 a 23 h

Contacto

Teléfono: 93 109 00 41

Instagram: @vietkitchenbcn