Time Out dice

El boca a boca ha convertido este bar informal de Horta-Guinardó en uno de los chinos más visitados de la ciudad. La carta, que apenas agrupa a catorce platos, es la única en Barcelona que se especializa en 'biang biang'. Este tipo de fideos cortados a mano, originarios de Xi'an, se caracterizan por una gran anchura y longitud, así como por el sabor picante que le otorga el chile en polvo. Muy bueno también es el 'rougamo', un bocadillo de carne típico del street-food del norte de China, que aquí se rellena de cerdo y ternera estofada. Tampoco hay que olvidar a los 'liangpi' artesanos, unos fideos fríos servidos con verduras variadas, que demuestran que hay vida más allá del arroz tres delicias. Ningún otro restaurante barcelonés, cabe decir, explora mejor los sabores de Shaanxi.