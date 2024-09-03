Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Reseña

West Street

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | China
  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
Publicidad

Time Out dice

El boca a boca ha convertido este bar informal de Horta-Guinardó en uno de los chinos más visitados de la ciudad. La carta, que apenas agrupa a catorce platos, es la única en Barcelona que se especializa en 'biang biang'. Este tipo de fideos cortados a mano, originarios de Xi'an, se caracterizan por una gran anchura y longitud, así como por el sabor picante que le otorga el chile en polvo. Muy bueno también es el 'rougamo', un bocadillo de carne típico del street-food del norte de China, que aquí se rellena de cerdo y ternera estofada. Tampoco hay que olvidar a los 'liangpi' artesanos, unos fideos fríos servidos con verduras variadas, que demuestran que hay vida más allá del arroz tres delicias. Ningún otro restaurante barcelonés, cabe decir, explora mejor los sabores de Shaanxi.

Detalles

Dirección
Cartagena, 335
Barcelona
Barcelona
08025
Transporte
Sant Pau Dos de Maig (M: L5)
Precio
Horas de apertura
De lu. a do. de 12.30 a 18.30 y de 18.30 a 22.30 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.