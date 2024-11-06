Time Out dice

En el Líbano, el ‘zaatar’ es casi el sabor por excelencia, una mezcla de especias tradicional y muy arraigada, a base de sésamo, tomillo y aceite de oliva, que se mezcla con una masa recién hecha. No solo está buenísimo sino que, además, es uno de aquellos ingredientes que hacen las delicias de veganos y vegetarianos, porque se puede comer tal cual o rellena con labneh (un queso de yogur), burrata y otros quesos. Y en Z&Co. Lebanese street food, en pleno Eixample barcelonés, han hecho de esta especialidad todo un emblema que preside su carta, aunque la compañía es amplia, variada y también deliciosa.

En su cocina abierta, y a base de ingredientes frescos y de calidad, amasan a mano y elaboran en un horno tradicional libanés de wraps variados, un tipo de sándwiches que en el Líbano están mucho más arraigados que los shawarmas. Destaca especialmente el Tawouk Wrap, de pollo marinado a la parrilla, patatas fritas, pepinillos y salsa de ajo casera… ¡para chuparse los dedos! Y también hay que probar especialidades como el Kafta & Queso, a base de ternera, queso fundido, tomate y mayonesa sobre una masa recién hecha. De hecho, ¡su carta es tan extensa que os costará elegir! Y podéis improvisar, porque todo lo tratan muy bien y lo preparan a la perfección. Eso sí, si queréis que vuestro viaje gastronómico al Líbano sea de lo más completo, pediros una Almaza para acompañar la comida: es la cerveza más conocida del país y no os decepcionará. ¡Salud!