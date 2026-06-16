Cinema a la fresca a l'Illa Diagonal: ‘Hamnet’

Time Out dice

Hamnet, y no Hamlet, adapta el libro homónimo de Maggie O'Farrell, y no la obra inmortal de William Shakespeare. Aunque el escritor más famoso de la historia no es ajeno al relato que se cuenta, porque es su protagonista. Hamnet, que no Hamlet, fabula sobre el supuesto proceso, trágico y doloroso, por el que el autor y su esposa Agnes pasaron cuando uno de sus hijos murió por culpa de la peste. Fue entonces cuando, mientras Agnes se hundía por el dolor, Shakespeare se sumergió en el desarrollo de su obra más conocida, esta vez sí, Hamlet.

Son motivos para disfrutar la belleza de las imágenes y el pulso narrativo empapado de emociones de una Chloé Zhao que cuenta con la complicidad en la producción de Steven Spielberg, y su fabulosa pareja protagonista, formada por Paul Mescal y una Jessie Buckley que centra el punto de vista de un conmovedor, y por momentos devastador, relato de amor y de muerte. Una de las mejores propuestas cinematográficas de la temporada.

Dir.: Chloé Zhao (Reino Unido, 2025). 119 min.