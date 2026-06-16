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Mi amiga Eva
Foto: Filmax | Mi amiga Eva

Cinema a la fresca a l'Illa Diagonal: 'Mi amiga Eva’

Ciclo de cine al aire libre todos los jueves de julio en el anfiteatro de los jardines de Sant Joan de Déu
  • Salas de cine, Aire libre
  • L'Illa Diagonal, Les Corts
Àlex Montoya
Escrito por Àlex Montoya
Editor de cine
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Time Out dice

Por primera vez en su contrastada trayectoria, el barcelonés Cesc Gay escribe un personaje protagonista femenino sobre el que giran toda una serie de casualidades y una relevante decisión vital: a punto de cumplir 50 años, Eva, madre de dos hijos y en un matrimonio que no es infeliz pero sí ha sido devorado por la rutina, decide separarse. Y no solo eso, también se atreve por fin a manifestar que quiere volver al juego del amor.

Con un entorno de amigos y familiares trastornados por la noticia, la protagonista entra entonces en un camino insospechado que, en manos de Cesc Gay y con la complicidad de una sensacional Nora Navas, despierta las risas del espectador. Y es que la apuesta por una comicidad siempre sutil, siempre finísima, siempre contenida, hace volar la película, como también lo consigue el ejército de fabulosos personajes secundarios, desde el marido desconcertado a los amigos más o menos íntimos que rodean a Eva, pasando por el atractivo escritor argentino que acaba de conocer.

Juan Diego Botto, Àgata Roca, Marian Álvarez, Miki Esparbé, Lluís Villanueva, Francesco Carril y Rodrigo de la Serna completan un reparto de campanillas para una comedia con toques dramáticos que se coloca entre las mejores propuestas de su director.

Dir.: Cesc Gay (España, 2025). 100 min.

Detalles

Dirección
L'Illa Diagonal
Diagonal, 557
Les Corts
Barcelona
Transporte
Maria Cristina (Línies: L3), Les Corts (Línies: L3)
Precio
4,50 €

Fechas y horas

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