Cinema a la fresca a l'Illa Diagonal: 'Mi amiga Eva’

Time Out dice

Por primera vez en su contrastada trayectoria, el barcelonés Cesc Gay escribe un personaje protagonista femenino sobre el que giran toda una serie de casualidades y una relevante decisión vital: a punto de cumplir 50 años, Eva, madre de dos hijos y en un matrimonio que no es infeliz pero sí ha sido devorado por la rutina, decide separarse. Y no solo eso, también se atreve por fin a manifestar que quiere volver al juego del amor.

Con un entorno de amigos y familiares trastornados por la noticia, la protagonista entra entonces en un camino insospechado que, en manos de Cesc Gay y con la complicidad de una sensacional Nora Navas, despierta las risas del espectador. Y es que la apuesta por una comicidad siempre sutil, siempre finísima, siempre contenida, hace volar la película, como también lo consigue el ejército de fabulosos personajes secundarios, desde el marido desconcertado a los amigos más o menos íntimos que rodean a Eva, pasando por el atractivo escritor argentino que acaba de conocer.

Juan Diego Botto, Àgata Roca, Marian Álvarez, Miki Esparbé, Lluís Villanueva, Francesco Carril y Rodrigo de la Serna completan un reparto de campanillas para una comedia con toques dramáticos que se coloca entre las mejores propuestas de su director.

Dir.: Cesc Gay (España, 2025). 100 min.