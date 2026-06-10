Pantalla BDC: ‘La furgo’

Time Out dice

Después de unos cuantos años colgando el cartel de sold out en prácticamente todos los montajes teatrales que protagoniza (con fenómenos como El curiós incidente del gos a mitjanit, Hamlet y El misantrop), Pol López empieza a consolidarse también en el audiovisual, sobre todo gracias a Suro y a la serie Nos vemos en otra vida. Ahora es el protagonista casi absoluto de esta La furgo, que adapta la novela gráfica homónima de Ramon Pardina y Martín Tognola, también guionistas del film, debut detrás de la cámara del director Eloy Calvo.

A partir de la historia de un padre divorciado que, en medio de una pésima racha, malvive dentro de su furgoneta mientras intenta no perder la custodia de su hija, la película reflexiona sobre la precariedad y el problema de la vivienda, también sobre la salud mental. Y lo hace con un tono de cuento que utiliza la ternura y la empatía como armas, y que deja una ventana abierta a la esperanza.

Dir.: Eloy Calvo (EE.UU., 2025). 88 min.