Pantalla BDC: ‘L’àvia i el foraster’

Time Out dice

En un pueblo de Valencia, una modista recibe una propuesta inesperada del frutero pakistaní, que era un sastre reconocido en su país. Por miedo a lo que puedan decir los vecinos, trabajan en secreto, pero cuando ella muere inesperadamente, su nieto regresa del Reino Unido y descubre una amistad que lo remueve y lo reconcilia con su identidad.

Sergi Miralles firma una ópera prima protagonizada por Neus Agulló, Kandarp Mehta y Carles Francino alrededor de la convivencia, la migración y la memoria donde trata sin dramatismos la xenofobia, el choque generacional y los vínculos comunitarios. Con la Tesela de Oro en el Festival de Cine de Alicante y trece nominaciones a los premios Lola Gaos, la película muestra una potente voz propia dentro del cine valenciano emergente.

Dir.: Sergi Miralles (España, 2024). 116 minutos.