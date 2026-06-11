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'L'àvia i el foraster'
Foto: Pantalla BDC | 'L'àvia i el foraster'

Pantalla BDC: ‘L’àvia i el foraster’

Proyecciones gratuitas dentro del Pantalla BDC de verano 2026 en la Red de Centros Cívicos de Barcelona
  • Salas de cine, Aire libre
  • Centre Cívic Zona Nord, Ciutat Meridiana
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

En un pueblo de Valencia, una modista recibe una propuesta inesperada del frutero pakistaní, que era un sastre reconocido en su país. Por miedo a lo que puedan decir los vecinos, trabajan en secreto, pero cuando ella muere inesperadamente, su nieto regresa del Reino Unido y descubre una amistad que lo remueve y lo reconcilia con su identidad.

Sergi Miralles firma una ópera prima protagonizada por Neus Agulló, Kandarp Mehta y Carles Francino alrededor de la convivencia, la migración y la memoria donde trata sin dramatismos la xenofobia, el choque generacional y los vínculos comunitarios. Con la Tesela de Oro en el Festival de Cine de Alicante y trece nominaciones a los premios Lola Gaos, la película muestra una potente voz propia dentro del cine valenciano emergente.

Dir.: Sergi Miralles (España, 2024). 116 minutos.

Detalles

Dirección
Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14
Barcelona
08033
Transporte
Torre Baró/Vallbona (Línies: L11)
Precio
Gratis

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