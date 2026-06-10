Pantalla BDC: ‘Los Tortuga’

Time Out dice

Cine que mezcla la intimidad con el elemento social, también el político, Los Tortuga continúa la línea que Belén Funes ya desarrollaba en su magnífica ópera prima, La hija de un ladrón (2019). En este segundo largometraje, la cineasta barcelonesa pone el foco en una relación maternofilial marcada por la pérdida del padre-marido, pero habla también de la precariedad y de la crisis de la vivienda, de los conflictos de clase y de la educación universitaria como ascensor social. No solo eso, porque el guion de Funes y Marçal Cebrian, toda una pieza de orfebrería capaz de ligar de forma orgánica un amplio abanico de asuntos, también señala la sororidad de un grupo de mujeres en un mundo masculinizado como es el del taxi, todavía más en el turno de noche. Y, hasta es capaz de viajar a Jaén para mostrar una forma de vida tocada de muerte: la agrícola, la de la cosecha de la oliva, la de la producción de aceite.

Son las raíces de Funes, y la venta de unos olivos heredados por su familia, las que originan una historia que explica el momento que vivimos y unas circunstancias muy agresivas para todos aquellos menos favorecidos. Con Antonia Zegers (El Club) en la piel de Delia, una mujer que se marchó de su Chile natal, se enamoró de un andaluz y tuvo una hija catalana, a quien interpreta la debutante Elvira Lara, Los Tortuga debe su título a la denominación que recibían todos aquellos que, con las cuatro cosas que tenían a las espaldas, dejaban su casa y se marchaban a buscarse la vida a las grandes ciudades para no morirse de hambre.

Dir.: Belén Funes (Espanya, 2025). 109 min.