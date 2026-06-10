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Barcelona

'Un lugar común'
Foto: Pantalla BDC | 'Un lugar común'

Pantalla BDC: ‘Un lugar común’

Proyecciones gratuitas dentro del Pantalla BDC de verano 2026 en la Red de Centros Cívicos de Barcelona
  • Salas de cine, Aire libre
  • Centre Cívic Zona Nord, Ciutat Meridiana
Àlex Montoya
Escrito por Àlex Montoya
Editor de cine
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Time Out dice

La cantera de la ESCAC parece infinita, y aquí tenemos una nueva muestra. Después de ser una de las directoras del proyecto colectivo que fue La filla d'algú (2019), la cornellanense Celia Giraldo presenta su ópera prima en solitario. Un lugar común explica la crisis de identidad de una mujer madura que, después de perder el trabajo de forma inesperada, busca el apoyo de una familia que le hace muy poco caso. Rebelarse contra el injusto rol adquirido de madre servidora, de aquellas que lo dan absolutamente todo sin esperar nada a cambio, será la única manera de hacerse escuchar. Eva Llorach (Goya a Mejor Actriz Revelación por ¿Quién te cantará?) es la magnífica protagonista de esta historia que nos pone un espejo delante para entender que nunca agradecemos ni valoramos lo suficiente la entrega incondicional de nuestras madres.

Dir.: Celia Giraldo (España, 2023). 82 min.

Detalles

Dirección
Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14
Barcelona
08033
Transporte
Torre Baró/Vallbona (Línies: L11)
Precio
Gratis

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