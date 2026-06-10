Pantalla BDC: ‘Wolfgang’

Time Out dice

Wolfgang tiene 10 años, está dotado de un coeficiente intelectual de 152, le han diagnosticado un trastorno del espectro autista, y tiene un extraordinario talento con el piano. Cuando su madre muere, tiene que irse a vivir con su padre, a quien no conoce. Esta es la premisa de la nueva película de Javier Ruiz Caldera (3 bodas de más, Superlópez), adaptación de la novela homónima de Laia Aguilar, y una de las más prometedoras apuestas del cine catalán, y en catalán, de la próxima temporada. Con Miki Esparbé y Jordi Catalán como protagonistas, Wolfgang (Extraordinario) es una feel-good movie que reflexiona sobre la pérdida y el poder reparador de expresar nuestras emociones y de pedir ayuda para superar estas pérdidas.

Dir.: Javier Ruiz Caldera (España, 2025). 105 min.