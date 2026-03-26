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Escuela Masaje Californiano Barcelona
Foto: Escuela Masaje Californiano Barcelona | Escuela Masaje Californiano Barcelona

Escuela Masaje Californiano

  • Salud y belleza | Masaje y tratamientos corporales
  • Sant Antoni
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Time Out dice

Desde hace más de veinte años, Xavi Gil, psicólogo y masajista certificado por el Esalen Institute de California, junto a su equipo, imparte cursos y ofrece masajes californianos. Esta técnica, adecuada para todas las edades y complexiones, busca la relajación profunda mientras se alivian puntos de dolor, contracturas y tensiones acumuladas. La sesión comienza con suaves y delicadas manipulaciones preliminares que preparan el cuerpo, para luego continuar con pases largos y fluidos por todo el cuerpo, realizados con aceite, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona. ¿El resultado? Una experiencia personalizada, física y emocionalmente reparadora.

Detalles

Dirección
Comte d'Urgell, 55, 1º
Barcelona
08015
Transporte
M: Urgell (L1) o Sant Antoni (L2)
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