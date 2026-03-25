El Seventy Spa, situado en el Hotel Seventy Barcelona, es un centro de wellness vegano. Para vincular el cuidado personal con la sostenibilidad ambiental, utiliza exclusivamente productos orgánicos y naturales, libres de tóxicos y de cualquier componente de origen animal. Ofrece una amplia carta de masajes corporales y rituales de belleza. Además, dispone de una zona de aguas con piscina de hidromasaje con distintos chorros de presión, sauna seca, sauna húmeda (baño de vapor) y una fuente de hielo para la terapia de contrastes térmicos.
Dónde: Hotel Seventy Barcelona – Còrsega, 344-352 (Eixample Dret)