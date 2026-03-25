El cuerpo y la mente necesitan paz y descanso, y estos centros os ayudarán a conseguirlo

Encontrar la tranquilidad en la ciudad no es tan difícil. La clave es ponerse en manos de los expertos y aventurarse a probar cosas nuevas. A los reconfortantes masajes de toda la vida se han añadido un amplio abanico de tratamientos, muchos de ellos llegados de Asia, cuna de la paz interior: masajes tailandeses, piedras calientes, reflexología, kobido, ayurveda. Os proponemos 9 templos de la relajación para dejar el estrés de lado.

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