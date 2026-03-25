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Barcelona

Massatge

Masajes y terapias relajantes

El cuerpo y la mente necesitan paz y descanso, y estos centros os ayudarán a conseguirlo

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Encontrar la tranquilidad en la ciudad no es tan difícil. La clave es ponerse en manos de los expertos y aventurarse a probar cosas nuevas. A los reconfortantes masajes de toda la vida se han añadido un amplio abanico de tratamientos, muchos de ellos llegados de Asia, cuna de la paz interior: masajes tailandeses, piedras calientes, reflexología, kobido, ayurveda. Os proponemos 9 templos de la relajación para dejar el estrés de lado.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores spa de la ciudad

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En manos expertas

Seventy Spa

  • Qué hacer
  • Barcelona
  • Sostenible
Seventy Spa
Seventy Spa
Seventy Spa

El Seventy Spa, situado en el Hotel Seventy Barcelona, es un centro de wellness vegano. Para vincular el cuidado personal con la sostenibilidad ambiental, utiliza exclusivamente productos orgánicos y naturales, libres de tóxicos y de cualquier componente de origen animal. Ofrece una amplia carta de masajes corporales y rituales de belleza. Además, dispone de una zona de aguas con piscina de hidromasaje con distintos chorros de presión, sauna seca, sauna húmeda (baño de vapor) y una fuente de hielo para la terapia de contrastes térmicos. 

Dónde: Hotel Seventy Barcelona – Còrsega, 344-352 (Eixample Dret)

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Mayan Secret Spa

  • Salud y belleza
  • Dreta de l'Eixample
Mayan Secret Spa
Mayan Secret Spa
Foto: Mayan Secret Spa

Inspirado en tradiciones mayas, este spa propone una pausa que va más allá de lo físico: aquí el bienestar se vive como un ritual. Los masajes, con técnicas ancestrales y elementos como piedras calientes, son el eje de la experiencia. También hay propuestas como el temazcal o rituales completos que invitan a desconectar por completo. Reconocido por la Guía Michelin 2024 como uno de los mejores spas de la ciudad y galardonado por los World Luxury Spa Awards como Mejor Spa en Hotel Histórico de Lujo del Mundo de 2018 a 2024.

Dónde: Hotel Claris - Pau Claris, 150 (Eixample Dret) 

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The Spa at Mandarin Oriental

  • Salud y belleza
  • Spas
  • Dreta de l'Eixample
The Spa at Mandarin Oriental
The Spa at Mandarin Oriental
Mandarin Oriental

En pleno Quadrat d'Or de Barcelona, el lujoso hotel Mandarin Oriental acoge este espacio diseñado para desconectar del ruido exterior en un ambiente exclusivo. Terapeutas expertos ofrecen masajes relajantes, reparadores, posturales, desintoxicantes o con aceites de aromaterapia, así como terapias capilares rejuvenecedoras. Más allá de la cabina, la experiencia se completa con sala de vapor, piscina cubierta climatizada de 12 metros y una piscina al aire libre en la azotea.

Dónde: Hotel Mandarin Oriental – Pg. de Gràcia, 38-40 (Eixample Dret)

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Signature Organic Spa de Yurbban Passage Hotel

  • Salud y belleza
  • Spas
  • Barcelona
Signature Organic Spa de Yurbban Passage Hotel
Signature Organic Spa de Yurbban Passage Hotel
Foto: Yurbban Passage Hotel & Spa

Escondido en un pasaje tranquilo entre el Born y el Eixample, este hotel combina pasado y presente en un entorno con historia. En su interior, el bienestar se vive de forma natural, con un spa que apuesta por lo orgánico y lo vegetal. Los masajes, de enfoque relajante, deportivo o descontracturante, son el eje de la experiencia, acompañados de tratamientos faciales y corporales con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Además, cuenta con circuito de aguas, terraza con piscina y restaurante.

Dónde: Yurbban Passage Hotel – Trafalgar, 26 (Eixample Dret)

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Ban Thai Masaje

  • Salud y belleza
  • Masaje y tratamientos corporales
  • Esquerra de l’Eixample
Ban Thai Masaje
Ban Thai Masaje
Foto: Ban Thai Masaje

Que no os la cuelen: que el masajista sea tailandés no quiere decir que el masaje lo sea. Para empezar, un masaje tailandés no se hace con aceite ni hace cosquillas. Consiste en una serie de estiramientos y presiones que el masajista aplica al paciente. De hecho, los estiramientos que hacen tienen semejanzas con las asanas de yoga, con la diferencia de que quien recibe el masaje es una especie de títere movido por el masajista. Después de una hora de masaje, cuando se os pase el dolor les daréis las gracias. Kop kun ka!

Dónde: Viladomat, 145 (Eixample Esquerre)

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Centre Alfàbia

  • Salud y belleza
  • Masaje y tratamientos corporales
  • Sant Andreu de Palomar
Centre Alfàbia
Centre Alfàbia
Foto: Centre Alfàbia

Pocas cosas hay en el mundo más placenteras que sentir cómo te recorren la columna vertebral con piedras calientes cuando llega el frío. Y más aún si lo hace alguien como María Luisa, fisioterapeuta y esteticista con décadas de experiencia. en este centro también podéis elegir entre el clásico masaje de espalda, el geotermal, con pindas aromáticas, remodelante con cañas de bambú, posparto o drenaje linfático. Sea cual sea el que escojáis, dormiréis como bebés.

Dónde: Pl. dels Jardins d'Alfàbia, 2 (Nou Barris)

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Alqvimia Store & Spa

  • Tiendas
  • Cosméticos y perfumerías
  • Eixample
Alqvimia Store & Spa
Alqvimia Store & Spa
Foto: Alqvimia Store & Spa

¿Existe la alta cosmética natural y de proximidad? Sí, y se llama Alqvimia. Su tienda en el centro combina venta de productos de alta gama con masajes, tratamientos faciales y corporales, y terapias energéticas pensadas para reconectar cuerpo y mente. Su especialidad son los aceites esenciales, concentrados de flores, frutas y hierbas que trabajan desde la relajación profunda hasta el rejuvenecimiento de la piel. Cada sesión es personalizada: masajes aromaterapéuticos, descontracturantes y terapéuticos que no solo alivian tensiones físicas, sino que también equilibran la energía y generan bienestar emocional.

Dónde: Rambla Catalunya, 24 (Eixample Dret)

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Escuela de Masaje Californiano

Escuela de Masaje Californiano
Escuela de Masaje Californiano
Foto: Escuela Masaje Californiano Barcelona

Desde hace más de veinte años, Xavi Gil, psicólogo y masajista certificado por el Esalen Institute de California, junto a su equipo, imparte cursos y ofrece masajes californianos. Esta técnica, adecuada para todas las edades y complexiones, busca la relajación profunda mientras se alivian puntos de dolor, contracturas y tensiones acumuladas. La sesión comienza con suaves y delicadas manipulaciones preliminares que preparan el cuerpo, para luego continuar con pases largos y fluidos por todo el cuerpo, realizados con aceite, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona. ¿El resultado? Una experiencia personalizada, física y emocionalmente reparadora.

Dónde: Comte d'Urgell, 55 1º (Sant Antoni)

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Centre de Formació Ismet

  • Salud y belleza
  • Masaje y tratamientos corporales
  • Sant Antoni
Centre de Formació Ismet
Centre de Formació Ismet
Foto: ISMET: Centre de Formació

Ismet es un centro de referencia en salud integrativa en la ciudad, donde cada año se forman alrededor de 4.500 alumnos en disciplinas como naturopatía, alimentación natural, acupuntura, medicina china, estética natural, crecimiento personal, técnicas energéticas y terapias manuales, incluyendo masajes, osteopatía, reflexología podal y drenaje linfático, entre muchas otras. Para que los estudiantes practiquen, buscan voluntarios. Las sesiones, obviamente, están siempre supervisadas por los profesores. Si os interesa, basta con llamar para consultar disponibilidad (T: 93 426 50 50). Por solo 10 euros, saldréis de ahí flotando.

Dónde: Floridablanca, 18-20 (Sant Antoni) 

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