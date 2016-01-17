Centre de Formació Ismet

Time Out dice

Ismet es un centro de referencia en salud integrativa en la ciudad, donde cada año se forman alrededor de 4.500 alumnos en disciplinas como naturopatía, alimentación natural, acupuntura, medicina china, estética natural, crecimiento personal, técnicas energéticas y terapias manuales, incluyendo masajes, osteopatía, reflexología podal y drenaje linfático, entre muchas otras. Para que los estudiantes practiquen, buscan voluntarios. Las sesiones, obviamente, están siempre supervisadas por los profesores. Si os interesa, basta con llamar para consultar disponibilidad. Por solo 10 euros, saldréis de ahí flotando.