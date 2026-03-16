Time Out dice

Abierta en 2011 por Maite Freixa, Hamman & Henna —hoy en manos de su hijo Pablo Escolano— es una biopeluquería vegetal que trabaja con henna en polvo y otros ingredientes naturales como índigo, cassia, campeche o cúrcuma para dar color al cabello.

Para quienes llegan un poco perdidos: la henna sale de las hojas pulverizadas del arbusto de alheña. Se mezcla con agua hasta conseguir una textura tipo yogur y se aplica cubriendo todo el pelo. Si buscáis un tono concreto, se combina con otras plantas, siempre de cultivo ecológico. Eso sí, hay límites: la henna no aclara cabellos oscuros. Pero con las canas consigue un efecto de mechas muy natural. Y no es solo color: aporta volumen, brillo y fuerza. Al no llevar químicos, es ideal para personas con caída, alergias, eccemas o psoriasis. Incluso apta durante el embarazo. Son todo beneficios.

Dirección

Muntaner, 147 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Hospital Clínic (L5)

Horario

De lunes a viernes, de 9 a 19 h

Sábado, de 10 a 14 h

Contacto

Teléfono: 697 972 972

Web: hammamhenna.com

Instagram: @hammamhenna