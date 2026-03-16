Time Out dice

La Poupée nació en 2005 en Barcelona como una alternativa bio a la peluquería convencional, y fue de las primeras de la ciudad en apostar por la coloración natural y el saneado capilar. Su filosofía es clara: realzar la belleza natural del cabello, empezando por recuperar el pelo dañado. Aun así, también dominan tratamientos como el alisado de keratina, la taninoplastia, la cauterización capilar, el bótox capilar, el alisado orgánico, además de tintes, mechas y coloraciones naturales. ¿El plus? Trabajan siempre con productos orgánicos y ecológicos, sin siliconas, sulfatos ni parabenos, y 100 % veganos, cuidando tanto del cabello como del entorno. Con más de veinte años de experiencia en biopeluquería, se han convertido en todo un referente en la ciudad.

Recuperar la hidratación, el brillo y el color de un cabello castigado es posible, y en La Poupée tienen todo lo necesario para conseguirlo. Dejaos mimar un rato y volved a presumir de melena.

Dirección

Consell de Cent, 211 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Urgell (L1)

Horario

De lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h

Contacto

Teléfono: 93 453 58 98

Web: lapoupee.es

Instagram: @lapoupeebarcelona