Time Out dice

El Oasis Wellness & Spa by Natura Bissé, ubicado en el Grand Hyatt Barcelona, se consolida como el spa más grande de la ciudad con más de 1.100 m² dedicados al bienestar absoluto. Este santuario de lujo ofrece una zona de aguas completa con piscina climatizada, camas de hidromasaje, sauna seca y baño de vapor. Su propuesta destaca por integrar la alta tecnología cosmética con rituales relajantes, convirtiéndose en el primer centro del mundo de la firma catalana Natura Bissé. Es un espacio diseñado para la desconexión total donde el silencio y el diseño sofisticado guían una experiencia de cuidado personal de primer nivel en plena Diagonal.

Entre sus tratamientos avanzados sobresale The Reset Cure, una limpieza facial de nueva generación que "biohackea" la piel mediante una exfoliación detox que activa la renovación natural y refuerza las defensas cutáneas. Por otro lado, el sistema AquaPure by EIMEC ofrece una limpieza e hidratación profunda utilizando succión suave y activos premium como ácido hialurónico y péptidos. Mientras el primero busca equilibrar y potenciar cualquier rutina cosmética, el segundo garantiza una luminosidad inmediata, siendo ideal para preparar el rostro antes de eventos especiales. Ambas opciones reflejan la excelencia técnica y el enfoque personalizado de este oasis urbano