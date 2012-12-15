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Ailanto
Foto: Maria Dias | Ailanto

Ailanto

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El universo de Ailanto, la marca fundada en Barcelona por los hermanos bilbaínos Iñaki y Aitor Muñoz en 1992, coincidiendo con su llegada a la ciudad, destaca y es admirado por sus estampados, por sus tejidos exquisitos y por sus patrones inspirados en formas geométricas y artísticas. Visitar su tienda exclusiva despierta el deseo de adquirir piezas con un aire de alta costura, pensadas para perdurar más allá del paso del tiempo.

Detalles

Dirección
Enric Granados, 46
Eixample Esquerre
Barcelona
Transporte
Provença (FGC)
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