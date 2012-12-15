Time Out dice

El universo de Ailanto, la marca fundada en Barcelona por los hermanos bilbaínos Iñaki y Aitor Muñoz en 1992, coincidiendo con su llegada a la ciudad, destaca y es admirado por sus estampados, por sus tejidos exquisitos y por sus patrones inspirados en formas geométricas y artísticas. Visitar su tienda exclusiva despierta el deseo de adquirir piezas con un aire de alta costura, pensadas para perdurar más allá del paso del tiempo.