Paloma Lanna es el alma de Paloma Wool, una de las marcas imprescindibles de la nueva moda femenina hecha en nuestro país. Hija de los creadores de Nice Things y formada en ESADE, lanzó el proyecto en 2014 como un híbrido entre moda y práctica artística. Más que una firma, es una plataforma creativa que colabora con talentos emergentes y que ha crecido globalmente gracias a internet (con fans como Rosalía o Dua Lipa). Fiel a la slow fashion, produce mayoritariamente en Barcelona y Alicante con tejidos naturales. ¿Su estilo? Minimalismo mediterráneo, siluetas fluidas y un punto experimental que eleva lo básico.
Stock: Ropa femenina y accesorios
Dónde: Av. Diagonal, 360 (Eixample Dret)