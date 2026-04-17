Tiendas de moda barcelonesa

Diseños con D.O. Barcelona

Escrito por Time Out Barcelona Editors
De acuerdo. No somos París ni Milán, pero en Barcelona contamos con una escena de moda cada vez más variada, interesante y consolidada. Alejada de la producción en serie y del fast fashion, la ciudad tiene una red de pequeñas tiendas muy cuidadas dirigidas por diseñadores locales que trabajan con criterio. Son espacios íntimos, a menudo casi como talleres o salones, donde comprar ropa se convierte en una experiencia personal, pausada y con ese punto de descubrimiento que invita a mirar todo con calma.

Nuestra selección

Encontraréis un poco de todo: desde ropa masculina y femenina hasta complementos y sombrerería (¡delantales incluidos!), pasando por propuestas de minimalismo sereno y atemporal hasta diseños más atrevidos y llamativos. También hay piezas únicas, pequeñas producciones artesanales y marcas emergentes que reflejan el pulso creativo de la ciudad. Y si el presupuesto es ajustado, no hay problema: el circuito local de tiendas de segunda mano y outlets facilita seguir explorando sin gastar de más.

Moda made in Barcelona

Paloma Wool

  • Tiendas
  • Ropa de mujer
  • Dreta de l'Eixample
Paloma Wool
Foto: Paloma Wool

Paloma Lanna es el alma de Paloma Wool, una de las marcas imprescindibles de la nueva moda femenina hecha en nuestro país. Hija de los creadores de Nice Things y formada en ESADE, lanzó el proyecto en 2014 como un híbrido entre moda y práctica artística. Más que una firma, es una plataforma creativa que colabora con talentos emergentes y que ha crecido globalmente gracias a internet (con fans como Rosalía o Dua Lipa). Fiel a la slow fashion, produce mayoritariamente en Barcelona y Alicante con tejidos naturales. ¿Su estilo? Minimalismo mediterráneo, siluetas fluidas y un punto experimental que eleva lo básico.

Stock: Ropa femenina y accesorios

Dónde: Av. Diagonal, 360 (Eixample Dret)

Lydia Delgado

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Vila de Gràcia
Lydia Delgado
©Lydia Delgado

Lydia Delgado, con marca propia, se ha consolidado como una figura clave del diseño catalán y estatal. Ha colaborado con diversas firmas y también con su hija, Miranda Makaroff. Su universo combina influencias artísticas (de Pablo Picasso a Man Ray) con una estética femenina, sofisticada y atemporal. Prendas con carácter, alejadas de las tendencias efímeras, y una apuesta pionera por la sostenibilidad y la artesanía.

Stock: Ropa femenina y complementos

Dónde: Séneca, 28 (Gràcia)

Colmillo de Morsa

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Ciutat Vella
Colmillo de Morsa
Foto: Colmillo de Morsa

Elisabet Vallecillo ha logrado convertir Colmillo de Morsa en una marca de culto con tienda, estudio y showroom en el Born. Sin embargo, Colmillo no es una tienda dedicada exclusivamente a la ropa de su propia marca. Al contrario: es un espacio abierto a un impresionante abanico de jóvenes creadores con quienes comparten gustos, inquietudes y una misma manera de entender la moda y la vida. Entre sus clientas hay figuras como Nathy Peluso, Amaia o María José Llergo.

Stock: Ropa femenina

Dónde: Corders, 11 (Born)

Lurdes Bergada & Syngman Cucala

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Lurdes Bergada & Syngman Cucala
Foto: Lurdes Bergadà & Syngman Cucala

Con cuatro tiendas en Barcelona, madre e hijo han conseguido consolidar sus respectivas marcas. Lurdes Bergada está dirigida a mujeres y Syngman Cucala a hombres, pero ambas comparten el gusto por las prendas desestructuradas, una paleta de colores sobria y un estilo casual. Sus espacios, depurados y minimalistas, son un reflejo de su ropa. Y en el caso de Syngman, su ascendencia oriental deja huella en la silueta de camisas, chaquetas, pantalones y bermudas. Le gusta el riesgo y lo domina con soltura.

Stock: Ropa femenina y masculina

Dónde:

Rambla de Catalunya, 48 y 112 (Eixample Derecho)
Plaça de Santa Maria, 2 (Born)
Mestre Nicolau, 17 (Sarrià-Sant Gervasi)

Eliurpí

  • Tiendas
  • Sombreros
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Eliurpí
Foto: Eliurpi

Formada en diseño gráfico y artes plásticas, Eli Urpí inició su trayectoria en el mundo de los tocados hasta orientarse hacia la creación de sombreros artesanales. En 2010, junto al fotógrafo Nacho Umpiérrez, impulsó el estudio ELIURPI, un proyecto desde el que han ido rompiendo los límites convencionales de la sombrerería. Con el tiempo, su práctica se ha expandido mucho más allá del complemento: también han desarrollado piezas de mobiliario, esculturas textiles y elementos lumínicos, siempre con una mirada experimental. Su obra ha viajado por exposiciones internacionales y ha sido distinguida con reconocimientos internacionales.

Stock: Sombrerería

Dónde: Baixada de Santa Eulàlia, 3 (Gòtic)

Ivori

  • Tiendas
  • Boutiques
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Ivori
Foto: Ivori

Carola Alexandre es la impulsora de Ivori, una tienda abierta en el Born hace más de una década que apuesta firmemente por marcas de proximidad. Además de su propia firma, también se pueden encontrar colecciones de otras marcas catalanas y españolas como Nines, Rita Row, Blacktogrey, Naguisa o Blame Lilac, entre otras. El espacio se define por una sensibilidad estética de aire vintage, con cortes retro y, sobre todo, prendas cómodas y atemporales. Todo ello configura una pequeña gran familia donde imperan el buen gusto y un trato cercano.

Stock: Ropa femenina, zapatos y accesorios

Dónde: Miralles, 7 (Born)

On Land

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
On Land
Foto: On Land

Elena Castaudi y Michele Gilli forman un equipo consolidado al frente de On Land, una tienda multimarca de moda femenina y masculina que abrió sus puertas en 1993. En el espacio se puede encontrar una selección muy variada de prendas, especialmente camisas, camisetas y pantalones de estilo casual, pensados para construir un fondo de armario versátil sin perder de vista las tendencias actuales. Allí se pueden ver muchas piezas de diseñadores independientes y de su propia marca, Gorni Kramer, producida localmente en talleres de confianza.

Stock: Ropa masculina y femenina

Dónde: Princesa, 25 (Born)

Oscar H. Grand

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Oscar H. Grand
Foto: Oscar H Grand

Poco a poco, la sastrería clásica está recuperando el esplendor de otras épocas. Y en Barcelona gran parte de este revival se debe a Oscar H. Grand. En su acogedor taller del Born ofrece pantalones, camisas, trajes, chaquetas y gabardinas de confección, y también trabaja a medida. Date un día el gusto de visitarlo. Solo hay que ver lo bien que Oscar luce su propia ropa para rendirse a sus manos privilegiadas. Para vestir como un dandi sin arruinarse.

Stock: Ropa masculina

Dónde: Barra de Ferro, 7 (Born)

Bramby Supply

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Bramby Supply
Foto: Bramby Supply

Hay prendas de la indumentaria tradicional que han sido sistemáticamente infravaloradas. Un buen ejemplo es el delantal, asociado al trabajo doméstico y no tanto a los oficios manuales. Fue Fernando Brambilla, un diseñador gráfico argentino, quien le dio la vuelta al asunto. Desde una pequeña tienda-taller, convirtió sus delantales —de piel, algodón y denim japonés— en objetos de deseo para cocineros, floristas, arquitectos, pintores o cualquier persona que supiera apreciar el valor de las cosas bien hechas.

Stock: Delantales, camisas y chaquetas masculinas

Dónde: Freneria, 4 (Gòtic)

Shon Mott

  • Tiendas
  • Barcelona
Shon Mott
Foto: Shon Mott

Dos hermanos de una familia dedicada al textil decidieron ponerse manos a la obra con una marca con concepto que les permitiera huir de la tendencia y apostar por materiales de calidad. Se llaman Shon Mott, el punto es su debilidad y defienden la idea de lujo desde la sencillez, abrazando una estética de inspiración nórdica. Todo ello se traduce en prendas básicas y austeras de espíritu unisex, que ganan o pierden gramaje según la estación. La marca produce localmente en Sabadell, Terrassa e Igualada.

Stock: Ropa femenina y masculina

Dónde:

Pau Claris, 157 (Eixample Dret)

Amigó, 5 (Sarrià-Sant Gervasi)

Ailanto

  • Tiendas
  • Eixample
Ailanto
Foto: Ailanto

El universo Ailanto, la firma creada por los hermanos Iñaki y Aitor Muñoz, es reconocido y admirado por sus estampados, sus prendas preciosistas y sus patrones inspirados en formas geométricas y artísticas. Una visita a su tienda exclusiva da ganas de hacerse con piezas cercanas a la alta costura que resisten el paso del tiempo.

Stock: Ropa femenina

Dónde: Enric Granados, 46 (Eixample Esquerre)

Iriarte Iriarte

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Iriarte Iriarte
Foto: Iriarte Iriarte

Iriarte Iriarte es la firma de bolsos de Carolina Iriarte, una argentina licenciada en Bellas Artes que cambió los zapatos por los bolsos de mano. Trabaja únicamente con pieles artesanas y sus piezas tienen un aire clásico y ligeramente masculino: bandoleras de inspiración vintage, riñoneras reinterpretadas, clutches elegantes y maletines con carácter. Sus dos tiendas —que se asemejan más a un piso acogedor que a un local comercial— también funcionan como taller, de modo que se puede ver de cerca todo el proceso de creación.

Stock: Accesorios

Dónde: Rera Palau, 2 (Born)

Dr. Bloom

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Dr. Bloom
Foto: Dr Bloom

Dr Bloom es una explosión de frescura y color nacida en Barcelona en 2012, fruto del juego creativo y de la necesidad de hacer las cosas de una manera diferente. Les mueve el interés por el arte, la creatividad y el placer de crear sin límites. Diseñan colecciones con un espíritu totalmente lúdico, pensadas para mujeres que disfrutan vistiéndose y que entienden la moda como una forma de expresión y diversión. Sus prendas son vibrantes, llenas de energía, creadas con la voluntad de hacer que quien las lleva se sienta luminosa y especial.

Stock: Ropa femenina y complementos

Dónde:

Rambla de Catalunya, 30 (Eixample Dret)
Av. Diagonal, 557 (Les Corts)
Argenteria, 6 (Born)
Potosí, 2 (Sant Andreu) - Outlet

