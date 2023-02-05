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Barcelona

Colmillo de Morsa
Foto: Colmillo de Morsa | Colmillo de Morsa

Colmillo de Morsa

  • Tiendas | Diseñador
  • Ciutat Vella
Escrito por Laia Beltran
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Time Out dice

Isabel Vallecillo, la fundadora del proyecto, empezó con un pequeño local en Gràcia. Con el tiempo —y tras reunir una fiel comunidad de seguidores— dio el salto al Born, donde continúa diseñando y produciendo moda ecológica y atemporal hecha en Barcelona.

El espacio funciona como un pequeño universo creativo: aquí conviven la marca, el estudio, el taller y la tienda. Es también el lugar donde se despliega su colección de verano, inspirada en un viaje a una isla. Bajo nombres como Calipso, Ice, Lime & Shells, la propuesta incluye básicos con personalidad: chalecos y pantalones de lino serigrafiados en azul eléctrico, tops y chaquetas cortas que juegan con cordones, ranas minimalistas y camisolas o bermudas estampadas en bicolor.

La firma Colmillo sigue siendo una apuesta fresca, estilosa y muy personal, una de esas marcas de autor que resisten cualquier tormenta creativa. No es casualidad que artistas tan distintos como Nathy Peluso, Amaia o María José Llergo se hayan dejado atraer por su universo.

Dirección

Corders, 11 (Born)

Cómo llegar

Metro Jaume I (L4) 

Horario

De lunes a sábado, de 12 a 19 h

Contacto

Teléfono: 687 528 864

Web: colmillodemorsa.com

Instagram: @colmillodemorsa

Detalles

Dirección
Corders, 11
Barcelona
08003
Transporte
M: Jaume I (L4)
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