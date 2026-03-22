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Barcelona

Greenlifestyle
Foto: Greenlifestyle
Foto: Greenlifestyle

Tiendas de moda sostenible en Barcelona

En estos espacios encontraréis ropa y complementos éticos y sostenibles

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Cada vez hay más marcas que buscan producir de forma ética y sostenible. Eso significa trabajar siguiendo los principios del comercio justo, apostar por fibras naturales y aplicar procesos respetuosos con el medio ambiente. Como consumidores también vamos tomando conciencia y nos preguntamos: '¿quién hace la ropa que llevamos?'. Tenemos la respuesta, continuad leyendo.

Nuestra selección

En este listado encontraréis diez tiendas multimarca, boutiques de diseñadores locales e independientes y flagship stores donde las prendas, accesorios o pares de zapatos se confeccionan de manera sostenible. Ropa para hombre, mujer y niños, accesorios y zapatos diseñados y producidos para durar años. Y si sois más de segunda mano, consultad esta página

¡NO TE LO PIERDAS! Barcelona eco

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.



Moda eco

The Good Store

  • Tiendas
  • Ropa de mujer
  • Dreta de l'Eixample
The Good Store
The Good Store
Foto: The Good Store

The Good Store no es una multimarca cualquiera, sino un refugio frente al fast fashion. Un espacio donde todo fluye con calma y coherencia: prendas depuradas, atemporales y pensadas para usarlas durante años. Cada pieza nace de materiales con historia —orgánicos, reciclados o recuperados— elegidos para reducir el impacto en el planeta sin renunciar al estilo. Su propuesta conecta con quienes buscan vestir bien desde la conciencia y apuestan por decisiones más responsables. Detrás está Magdalena Melita, que junto a su equipo defiende una forma de consumir menos impulsiva y más intencional. 

Stock: ropa para hombre y mujer

Dirección: València, 343 (Eixample Dret)

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Brava Fabrics

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Sant Antoni
Brava Fabrics
Brava Fabrics
Foto: Brava Fabrics

Desde que nació en 2015, Brava Fabrics se ha consolidado como una de las marcas pioneras dentro de la moda sostenible española. Su universo es reconocible al instante: prendas con estampados divertidos y lúdicos, hechas con algodón certificado. Más allá de sus camisas icónicas, amplían el catálogo con piezas versátiles para distintos momentos: pantalones, vestidos, jerséis, abrigos, chaquetas, bañadores, calcetines, gorras, etc. En las etiquetas veréis transparencia: en cada una de ellas se detalla el impacto de la prenda y los recursos ahorrados frente a alternativas convencionales. Con tiendas en Madrid y Palma de Mallorca. 

Stock: ropa para hombre y mujer

Dirección: Parlament, 25 (Sant Antoni)

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Somia

  • Tiendas
  • Ropa de mujer
  • Sarrià - Sant Gervasi
Somia
Somia
Foto: Somia

Somia nació en Barcelona con una idea clara: hacer moda que importe más allá de la apariencia. Las prendas se crean en talleres locales para evitar la producción masiva y priorizar la ética, la sostenibilidad y la durabilidad. Los materiales son ecológicos y reciclados, y todas las colecciones buscan acompañar distintos estilos sin encasillar ni seguir modas pasajeras. Detrás está Anna Sorli, que conecta diseño con propósito: algunas piezas se producen junto a la Fundación Nou Xamfrà y la Fundación Ared, centradas en la inclusión de quienes más lo necesitan. Aquí estética y conciencia van de la mano.

Stock: ropa para mujer

Dirección: Madrazo, 133 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Ecometas

  • Tiendas
  • El Raval
Ecometas
Ecometas
Foto: Ecometas

Ecometas gira en torno a una idea sencilla: ropa interior que respeta el cuerpo y el entorno. Trabajan con algodón orgánico y fibras naturales, siempre de la mano de marcas que producen cerca, con criterios éticos y condiciones laborales dignas. Olvidaos de sujetadores con aros que aprietan y de bragas sintéticas que no transpiran. Aquí podréis elegir entre catorce marcas de ropa interior, cuatro de bragas menstruales, seis de baño y dos infantiles. Aunque su canal de venta online es fuerte, la tienda física ofrece algo distinto: atención cercana, posibilidad de probar y acceso a piezas exclusivas que no veréis en su web.

Stock: ropa interior para mujer y niños

Dirección: Lluna, 1, local 6 (Raval)

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Colmillo de Morsa

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Ciutat Vella
Colmillo de Morsa
Colmillo de Morsa
Foto: Colmillo de Morsa

Elisabet Vallecillo empezó en 2009 en un pequeño local de Gràcia, para años más tarde instalarse en uno más grande en el Born, donde su taller, estudio y tienda tuvieran cabida. Su marca, fresca y alejada de la uniformidad, es un universo personalísimo que no sigue modas, sino que las desafía y apuesta por la diversidad. Por eso, a nadie le resulta extraño que artistas como Nathy Peluso, Amaia o María José Llergo se sientan atraídas por su estética.

Stock: ropa para mujer

Dirección: Corders, 11 (Born) 

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Green Life Style

  • Tiendas
  • Gràcia
Green Life Style
Green Life Style
Foto: Green Life Style Eco Fashion

Carolina Simón abrió Green Life Style en 2011 en Gràcia para demostrar que se puede vestir muy bien generando menos impacto medioambiental. Pionera en España en apostar por moda orgánica certificada, vende ropa, calzado y accesorios creados en Europa bajo criterios exigentes. Todas las piezas de la tienda responden a estándares claros de sostenibilidad, materiales naturales y procesos responsables. A eso se suma la mirada estética de Carolina, cuidada y alejada de modas pasajeras. 

Stock: ropa y accesorios para mujer

Dirección: Torrent de l'Olla, 95 (Gràcia)

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Olokuti

  • Tiendas
  • Barcelona
Olokuti
Olokuti
Foto: Olokuti

'Eco, bio, justo' es el mantra de la tribu Olokuti, que desde hace más de veinte años reivindica el comercio justo y la ecología desde su magnífico cuartel de Gràcia. Además del jardín que se esconde al final de la tienda —un refugio perfecto para tomar un té— y de la ropa, también encontraréis libretas de papel reciclado, carteras de diseño, calcetines divertidos, bolsos, botellas reutilizables, jabones naturales, joyería, etc. Tienen un segundo local dedicado a la moda infantil y a la juguetería (Astúries, 23).

Stock: ropa para hombre y mujer, calzado y accesorios

Dirección: Astúries, 36-38 (Gràcia)


 

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Caboclo

  • Tiendas
  • Ciutat Vella
Caboclo
Caboclo
Foto: Caboclo

Caboclo nació en 2009 de la mano de Juliano Lima, con la visión de celebrar la artesanía de su Brasil natal y generar un impacto social positivo a través de la moda sostenible. Sus zapatos, botas, sandalias y bolsos se elaboran a mano por comunidades indígenas del Amazonas y son deliberadamente imperfectos, lo que los hace únicos. Neumáticos reciclados se convierten en suelas resistentes y los cueros se trabajan sin cromo. Caboclo demuestra que se puede calzar con intención, sin sacrificar la estética. La marca tiene presencia en Japón, Corea, China y Chile.

Stock: zapatos para hombre y mujer

Dirección: Carders, 13 (Born)

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Nudie Jeans

  • Tiendas
  • Gràcia
Nudie Jeans
Nudie Jeans
Foto: Nudie Jeans

Nudie Jeans nació en Gotemburgo en 2001, impulsada por la pasión por el denim sin lavar, la música punk y el snus. Desde el principio, sus fundadores, Maria Erixon Levin y Joakim Levin, levantaron la marca sobre principios claros: sostenibilidad, derechos humanos y comunidad. Desde 2007, podéis reparar vuestros jeans en su taller de Rambla Catalunya, devolverlos, revenderlos o donarlos para reciclar. La idea es simple: hacer ropa que dure, se transforme y vuelva a vosotros, no que acabe en la basura.

Stock: ropa vaquera para hombre y mujer

Dirección: Rambla Catalunya, 33 (Eixample Dret)

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demano

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
demano
demano
Foto: demano

Desde 1999, Demano ha diseñado productos a partir de las banderolas de los eventos culturales de la ciudad. Las descuelgan, las llevan a su taller, diseñan los patrones de las piezas y las confeccionan a mano en colaboración con asociaciones locales. ¿El resultado? Bolsas, mochilas, riñoneras, maletas para las bicis, carteras, llaveros, estuches y libretas chulísimas y únicas.

Stock: accesorios 

Dirección: Carders, 36 (Born)

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