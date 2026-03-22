The Good Store no es una multimarca cualquiera, sino un refugio frente al fast fashion. Un espacio donde todo fluye con calma y coherencia: prendas depuradas, atemporales y pensadas para usarlas durante años. Cada pieza nace de materiales con historia —orgánicos, reciclados o recuperados— elegidos para reducir el impacto en el planeta sin renunciar al estilo. Su propuesta conecta con quienes buscan vestir bien desde la conciencia y apuestan por decisiones más responsables. Detrás está Magdalena Melita, que junto a su equipo defiende una forma de consumir menos impulsiva y más intencional.
Stock: ropa para hombre y mujer
Dirección: València, 343 (Eixample Dret)