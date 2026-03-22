Cada vez hay más marcas que buscan producir de forma ética y sostenible. Eso significa trabajar siguiendo los principios del comercio justo, apostar por fibras naturales y aplicar procesos respetuosos con el medio ambiente. Como consumidores también vamos tomando conciencia y nos preguntamos: '¿quién hace la ropa que llevamos?'. Tenemos la respuesta, continuad leyendo.

Nuestra selección

En este listado encontraréis diez tiendas multimarca, boutiques de diseñadores locales e independientes y flagship stores donde las prendas, accesorios o pares de zapatos se confeccionan de manera sostenible. Ropa para hombre, mujer y niños, accesorios y zapatos diseñados y producidos para durar años. Y si sois más de segunda mano, consultad esta página.

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