Time Out dice

Carolina Simón abrió en 2011 esta tienda de ropa, accesorios y calzado ético y sostenible con un objetivo claro: reducir el impacto de la industria textil en el medio ambiente. Fue la primera tienda de moda orgánica certificada en España y colabora con diseñadores independientes que crean y producen sus colecciones en Europa. Cada prenda certificada se fabrica bajo estrictas normas de sostenibilidad, utilizando tejidos 100 % orgánicos y naturales. Gran defensora de la moda atemporal, Carolina no sigue tendencias, sino diseños que perduran.

Dirección

Astúries, 34 (Gràcia)

Cómo llegar

Metro Fontana (L3)

Horario

De lunes a sábado de 11 a 15 h y de 16.30 a 21 h

Contacto

Teléfono: 931 86 20 10

Web: greenlifestyle.es

Instagram: @greenlifestylebcn