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Barcelona

Barcelona ecologica

Barcelona ecológica: las mejores tiendas, peluquerías, cafés, bares y restaurantes

Lugares para comprar, comer y beber que respetan el medio ambiente

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Aunque parezca increíble, llevar una vida sostenible no significa mudarse a la selva ni renunciar a la ciudad. En Barcelona podéis comer, beber, cuidaros, poneros guapos y vestir con estilo, sin dejar de pensar en el planeta. ¿Queréis ser responsables y vivir de forma eco-friendly en plena ciudad? Es hora de dar el salto y sumar vuestro granito de arena.

Nuestra selección más ecológica

Hemos elegido una tienda de ropa femenina y masculina chulísima. Para los que quieren mimar su cabello, una peluquería que trabaja exclusivamente con productos naturales y libres de químicos. Si necesitáis llenar la despensa, hay un supermercado ecológico abierto todos los días y, por último, una juguetería de barrio sostenible.

Es posible que, después de tanto eco-shopping, os entre hambre. Por eso, hemos añadido lugares veganos donde podéis desayunar, tapear, comer o cenar platos deliciosos, de proximidad y de temporada.

¡NO TE LO PIERDAS! Tiendas de alimentación ecológica en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Barcelona eco

Moda: Brava Fabrics

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Sant Antoni
Moda: Brava Fabrics
Moda: Brava Fabrics
Foto: Brava Fabrics

Qué: Brava Fabrics arranca en 2015 de la mano de Ramón Barbero e Iván Monells. Desde entonces, el equipo idea ropa para hombre y mujer, apuesta por algodón certificado y diseña estampados muy suyos: sandías, barquitos, patitos o food trucks que ya son seña de identidad. Más allá de las camisas, el catálogo suma vestidos, blusas y básicos bien resueltos. Van de cara con la transparencia: detallan los materiales usados y el impacto en ahorro de agua y energía de sus prendas. Además, cuentan con tiendas en Madrid y Palma de Mallorca, y están presentes en unas 200 multimarca.

Dónde: Parlament, 25 (Sant Antoni)

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Peluquería: La Poupée

  • Salud y belleza
  • Barcelona
Peluquería: La Poupée
Peluquería: La Poupée
Foto: Edgar Ortiz

Qué: Si buscáis una peluquería eco con criterio, apuntad este nombre: La Poupée. Abierta en 2005 cuando casi nadie hablaba de coloración vegetal, defendía cuidar el cabello desde la raíz. Aquí la idea es simple: devolverle la vida a melenas castigadas y potenciar lo natural. Trabajan con productos orgánicos y veganos, sin siliconas ni sulfatos, y aun así dominan de todo: keratina, taninoplastia, bótox capilar o mechas suaves. Más de dos décadas en biopeluquería avalan el proyecto. ¿El resultado? Pelo con brillo, hidratado y con color bonito.

Dónde: Consell de Cent, 211 (Eixample Esquerre)

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Juguetería: EcoTribu

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Sant Andreu
Juguetería: EcoTribu
Juguetería: EcoTribu
Foto: EcoTribu

Qué: Detrás de este espacio está Claudia Mercadal, doula y asesora de lactancia. En stock, solo marcas bonitas de juguetería como Vintiun, Kidy Wolf, Grapat, Petit Boum o Little Dutch. También vende libros infantiles y material creativo. Además, tiene una sala pensada para el juego libre y una agenda llena de planes para familias, desde talleres y cuentacuentos hasta conciertos, charlas o yoga prenatal. 

Dónde: Berenguer de Palou, 31 (Sant Andreu)

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Supermercado: Organic Market Sant Joan

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Dreta de l'Eixample
Supermercado: Organic Market Sant Joan
Supermercado: Organic Market Sant Joan

Qué: Este espacio bio de gran formato —unos 400 m²— es de los que os solucionan la vida en una sola parada. Encontraréis desde carne, fruta y verdura fresca hasta pan del día, además de secciones de higiene y cosmética natural. ¿Hambre? Hay zona de cafetería-restaurante y una terraza agradable para bajar revoluciones. Abren de 9 a 22 h cada día. No hay excusa para no hacer la compra. Tienen un segundo local en Gràcia (Astúries, 22).

Dónde: Pg. de Sant Joan, 46 (Eixample Dret) 

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Panadería y pastelería: La Consciente

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Gràcia
Panadería y pastelería: La Consciente
Panadería y pastelería: La Consciente
Foto: La Consciente

Qué: La Consciente es una panadería sin gluten y vegana que trabaja con ingredientes ecológicos, fermentaciones largas, masa madre y harinas poco habituales como arroz integral, trigo sarraceno, teff o coco. Las baguettes —ojo a la de arroz negro— desaparecen rápido, igual que el pan de molde o los bagels. La parte golosa también suma: sin lácteos ni huevo, y endulzado con coco, sirope de arce o dátiles. Hay donuts, tartas, cookies y granola. ¿Para llevar? Bocadillos bien pensados, tipo aguacate con tomate seco o hummus con sobrasada vegana.

Dónde: Viladomat, 134 (Eixample Esquerre) 

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Desayunos: Asante Café

  • Cafeterías
  • El Poble-sec
Desayunos: Asante Café
Desayunos: Asante Café
Foto: Juan La Torre / @vegan.vibes.bcn

Qué: En primavera de 2024, Niki Mahona y Diego Da Silva pusieron en marcha Asante Café en Poble Sec. En tiempo récord, el sitio se coló en el radar global: en 2025, la comunidad de Happy Cow lo coronó como mejor restaurante vegano del mundo y también firmaron el cheesecake más celebrado del planeta. La propuesta gira en torno al brunch vegetal y el café de especialidad, con una carta afinadísima. Sus 'huevos' veganos —Benedict o shakshouka— son un espectáculo, con yema líquida lograda por esferificación. Todo se hace en casa, de panes a quesos. 

Dónde: Elkano, 63 (Poble Sec) 

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Comidas: Pötstot

  • Vegana
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Comidas: Pötstot
Comidas: Pötstot
Foto: Pötstot

Qué: Pötstot es de esos sitios que salvan quedadas: aquí todo es vegano, sin gluten y sin lactosa, así que podéis pedir sin hacer malabares. Abrió en 2023 con una propuesta clara: llevar la cocina de siempre al terreno plant-based, con producto de temporada y bien trabajado. La carta es amplia y apetecible: tapas, arroces, burgers, lasañas y canelones. El canelón con láminas de arroz y bechamel de soja con trufa está buenísimo. Para beber, kombuchas, vinos y cervezas sin gluten. El Pötstot del Raval ocupa el espacio del histórico restaurante vegetariano L’Hortet (Pintor Fortuny, 32).

Dónde: València, 204 (Eixample Esquerre) 

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Cenas: Fronda Pasaje

  • Vegana
  • Ciutat Vella
Cenas: Fronda Pasaje
Cenas: Fronda Pasaje
Foto: Fronda Pasaje

Qué: Fronda Pasaje es el restaurante de alta cocina plant-based del Born, liderado por el biólogo y chef argentino Máximo Cabrera, que combina ciencia y creatividad con un punto de magia. Además de carta, ofrecen dos menús degustación sin productos animales (65 y 90 euros). Destacan platos como el foie gras de tempeh con pesto de pistachos y kiwi, el tiradito de sandía lactofermentada con algas y almendras, o el hongo a la brasa con chimichurri de hierba luisa y texturas de patata trufada. Todo acompañado de vinos mayoritariamente biodinámicos.

Dónde: Banys Vells, 20 (Born) 

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