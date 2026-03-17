Aunque parezca increíble, llevar una vida sostenible no significa mudarse a la selva ni renunciar a la ciudad. En Barcelona podéis comer, beber, cuidaros, poneros guapos y vestir con estilo, sin dejar de pensar en el planeta. ¿Queréis ser responsables y vivir de forma eco-friendly en plena ciudad? Es hora de dar el salto y sumar vuestro granito de arena.

Nuestra selección más ecológica

Hemos elegido una tienda de ropa femenina y masculina chulísima. Para los que quieren mimar su cabello, una peluquería que trabaja exclusivamente con productos naturales y libres de químicos. Si necesitáis llenar la despensa, hay un supermercado ecológico abierto todos los días y, por último, una juguetería de barrio sostenible.

Es posible que, después de tanto eco-shopping, os entre hambre. Por eso, hemos añadido lugares veganos donde podéis desayunar, tapear, comer o cenar platos deliciosos, de proximidad y de temporada.

¡NO TE LO PIERDAS! Tiendas de alimentación ecológica en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.