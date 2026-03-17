Qué: Brava Fabrics arranca en 2015 de la mano de Ramón Barbero e Iván Monells. Desde entonces, el equipo idea ropa para hombre y mujer, apuesta por algodón certificado y diseña estampados muy suyos: sandías, barquitos, patitos o food trucks que ya son seña de identidad. Más allá de las camisas, el catálogo suma vestidos, blusas y básicos bien resueltos. Van de cara con la transparencia: detallan los materiales usados y el impacto en ahorro de agua y energía de sus prendas. Además, cuentan con tiendas en Madrid y Palma de Mallorca, y están presentes en unas 200 multimarca.
Dónde: Parlament, 25 (Sant Antoni)