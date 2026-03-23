Hace unos diez años empezaron a surgir locales dedicados a los zumos cold press y smoothies como setas por toda Barcelona. Como siempre, no todos sobrevivieron al boom de la moda, pero lograron que el término cold press pasara a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. Ya sabéis, es ese sistema que exprime frutas y verduras a baja velocidad, sin calor ni fricción, para conservar al máximo todas sus propiedades beneficiosas para la salud, su sabor natural y su color vibrante.

Nuestra selección

Más allá de la cadena Honest Greens y similares, del emporio Flax & Kale de Teresa Carles con distribución en supermercados, y de los puestos de los mercados municipales más turísticos, muchos locales de brunch de la ciudad incorporan como fijos e imprescindibles en sus cartas zumos y smoothies naturales. En esta lista encontraréis cinco establecimientos donde se dedican en cuerpo y alma a exprimir frutas y verduras y a ofrecer combinaciones originales para que cada vaso sea un auténtico chute de energía saludable.

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