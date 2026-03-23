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Barcelona

Juice Dudes
Foto: Juice Dudes | Juice Dudes
Foto: Juice Dudes

Zumos, smoothies y batidos: placeres saludables

Dónde cargarse de vitaminas y antioxidantes en Barcelona

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Hace unos diez años empezaron a surgir locales dedicados a los zumos cold press y smoothies como setas por toda Barcelona. Como siempre, no todos sobrevivieron al boom de la moda, pero lograron que el término cold press pasara a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. Ya sabéis, es ese sistema que exprime frutas y verduras a baja velocidad, sin calor ni fricción, para conservar al máximo todas sus propiedades beneficiosas para la salud, su sabor natural y su color vibrante.

Nuestra selección

Más allá de la cadena Honest Greens y similares, del emporio Flax & Kale de Teresa Carles con distribución en supermercados, y de los puestos de los mercados municipales más turísticos, muchos locales de brunch de la ciudad incorporan como fijos e imprescindibles en sus cartas zumos y smoothies naturales. En esta lista encontraréis cinco establecimientos donde se dedican en cuerpo y alma a exprimir frutas y verduras y a ofrecer combinaciones originales para que cada vaso sea un auténtico chute de energía saludable.

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Vitaminas líquidas para el cuerpo

Froots & Roots

  • Cafeterías
  • El Raval
Froots & Roots
Froots & Roots
Foto: Froots & Roots

Froots & Roots reinventa la idea del zumo: aquí nada pasa por prensas rápidas. Cada bebida cold press se hace lentamente para preservar vitaminas, enzimas y sabor natural, sin azúcares ni añadidos artificiales. La carta es un festival de opciones: desde shots y zumos hasta batidos, frappés, cafés y tés. Para picar, todo es vegano: bowls, wraps, tostadas, sopas y hamburguesas. Su menú de mediodía incluye sopa, ensalada, tostada, zumo y bolita energética por 12,95 euros.  

Dónde: Peu de la Creu, 19 (Raval)

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BeBo Cold Press

  • Cafeterías
  • Sarrià - Sant Gervasi
BeBo Cold Press
BeBo Cold Press
Foto: BeBo Cold Press

Desde 2014, BeBo ha hecho del cold press su sello en Barcelona. Empezaron en Francesc Macià y pronto montaron una cocina central de 300 m² que les permitió abrir dos locales más. Su carta combina zumos, smoothies, lattes y açaí bowls 100 % naturales. El espacio de Francesc Macià es el más completo: sopas, wraps, bowls y postres; el de Joan Bosco apuesta por combos y dulces; y el de Balmes está dentro del gimnasio Edan Studios. Además, ofrecen planes detox de uno a tres días y packs de shots de 15 o 30 unidades para un chute de energía natural.

Dónde: 

BeBo Brunch: Psg. de Sant Joan Bosco, 51 (Sarrià)
BeBo Cold Press: Pl. de Francesc Macià, 5 (Sant Gervasi)
BeBo Wellness Corner: Balmes, 28 (Eixample Dret)

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Juice Dudes

  • Cafeterías
  • Barcelona
Juice Dudes
Juice Dudes
Foto: Juice Dudes

Desde 2017, este espacio respira vida healthy. Con dos locales estratégicos —uno cerca de la Pedrera y otro junto al Parc de la Ciutadella—, la carta gira entorno a todo lo natural: cafés de especialidad Nomad, matcha, infusiones, nueve zumos, diez smoothies, seis batidos proteicos y tres shots, todo preparado al instante frente al cliente con fruta fresca. Para comer, boles de açaí, porridge o yogur griego, sándwiches y ensaladas. Los espacios invitan tanto a relajarse como a trabajar o estudiar. Los perros siempre son bienvenidos.

Dónde:

Provença, 316 (Eixample Dret)

Meridiana, 1 (Sant Martí)

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Moimo

  • Cafeterías
  • Esquerra de l’Eixample
Moimo
Moimo
Foto: Moimo

En Moimo los boles de açaí son los protagonistas. Esta baya amazónica, de la palma murrapo, se transforma aquí en bowls y smoothies refrescantes, sabrosos y con ese toque goloso que recuerda al verano eterno. Cada preparación está cargada de antioxidantes y nutrientes, sacia sin pesar y deja sensación de energía natural. La carta ofrece ocho combinaciones de bowls con granola y cremas de frutos secos, más tres smoothies con fruta, leches vegetales y toppings funcionales como proteínas veganas, probióticos o setas adaptógenas. Todo vegano, sin azúcar ni gluten, y totalmente personalizable al gusto.

Dónde: Consell de Cent, 291 (Eixample Esquerre)

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Tito Fresh Fruit

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • El Gòtic
Tito Fresh Fruit
Tito Fresh Fruit
Foto: Tito Fresh Fruit

Tito Fresh Fruit, bajo la batuta de Mansoor Ahmed, es una frutería de barrio y cafetería. Aquí se puede llenar la cesta con fruta y verdura ecológica o hacer una pausa y tomar un café. La oferta incluye açaí artesanal, frutos secos a granel, mermeladas y salsas caseras, helados y zumos naturales, además de snacks dulces pakistaníes y productos latinos e italianos. El local es amplio, con techos altos y paredes amarillas cubiertas de cuadros y plantas y flores de plástico. Al estar al lado del metro Jaume I, la clientela es una mezcla vecinos y turistas. 

Dónde: Plaça Regomir, 2 (Gòtic)

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