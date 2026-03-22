Time Out dice

Abierto en 2017, su nombre no engaña: aquí se vive y se respira zumo. Tienen dos locales en la ciudad; uno justo al lado de la Pedrera y otro a un paso del Parc de la Ciutadella. La propuesta gira en torno a todo lo healthy. Para beber, se puede elegir entre café de especialidad Nomad, té matcha, infusiones, nueve zumos, diez smoothies, seis batidos proteicos y tres shots. Los zumos y smoothies se preparan al momento, frente a la clientela, con fruta fresca. Para picar o comer algo, ofrecen boles —desde açaí hasta porridge o yogur griego—, sándwiches y ensaladas. Los dos espacios están pensados para hacer una pausa, relajarse y bajar las revoluciones, o para trabajar y estudiar. Como plus, los perros son siempre bienvenidos.

Dirección

Provença, 316 (Eixample Dret)

Meridiana, 1 (Sant Martí)

Cómo llegar

Provença: Diagonal (L3, L5)

Merdiana: Marina (L1)

Horario

De lunes a jueves de 9 a 17 h

Viernes de 9 a 18 h

Sábado de 10 a 18 h

Domingo de 10 a 17 h

Contacto

Web: shop.juicedudes.es

Instagram: @juicedudes