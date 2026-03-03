Suscríbete
Time Out dice

Abierto en 2024 por Anna Lewandowska —karateka, entrenadora personal y empresaria polaca—, Edan Studios aterrizó en Barcelona con vocación de convertirse en mucho más que un espacio deportivo donde sufrir y sudar.

Su idea es clara: transformar la manera en que entendemos el ejercicio físico. Aquí no se viene a contar minutos mirando el reloj; se viene a conectar, a pasarlo bien y a formar parte de una comunidad que entiende el movimiento como celebración, no como castigo. Edan Studio quiere desterrar esa vieja asociación entre deporte y tortura, y apuesta por sesiones dinámicas, sociales y con una fuerte carga motivacional.

Actividades

En su programación conviven disciplinas que mezclan técnica, intensidad y ritmo. Está el original Kick the Barre, una fusión inesperada entre movimientos clásicos de ballet y ejercicios inspirados en las artes marciales; el método Trib3, sesiones de HIIT de 45 minutos que combinan trabajo en treadmill, airbike y zona de entrenamiento funcional; Pilates Reformer para quienes buscan precisión y control; y una potente oferta de baile —bachata, salsa, heels, reggaetón y más— impartida siempre por bailarines profesionales.

Las clases son grupales, pero también se puede optar por entrenamiento personal para quienes prefieren un plan a medida. En definitiva, un espacio contemporáneo y con ambición de club urbano donde sudar sí, pero con estilo.

Cuotas

Las cuotas mensuales arrancan en 114 euros al mes, con distintas modalidades.

Dirección

Balmes, 28 (Eixample Dret) 

Cómo llegar

Metro Catalunya (L1, L3) 

Contacto

Teléfono: 632 793 015

Web: edanstudios.com

Instagram: @edanstudios

