EspañolCatalàEnglish

Barcelona

Moimo
Foto: Moimo | Moimo

Moimo

  • Bares y pubs | Cafeterías
  • Esquerra de l’Eixample
Mireia Font
En Moimo mandan los boles de açaí, esa baya amazónica que crece en la palma murrapo y que aquí convierten en puro vicio saludable. Se sirve bien fría, en formato smoothie o bowl, y entra sola: refrescante, sabrosa y con ese punto goloso que recuerda a un verano eterno. Además de estar buenísima, viene cargada de antioxidantes y nutrientes, sacia sin hacerse pesada y deja buen cuerpo. Aquí os ofrecen ocho combinaciones de boles de açaí con granolas crujientes y cremas de frutos secos, y tres smoothies donde el açaí se mezcla con fruta, bebidas vegetales y toppings funcionales como proteínas veganas, probióticos o setas adaptógenas. Todo vegano, sin azúcar añadido y sin gluten. ¿Lo mejor? Que podéis montaros vuestro propio bowl y jugar con ingredientes al gusto.

Dirección

Consell de Cent, 291 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Universitat (L1, L2)

Horario

De lunes a viernes de 11.30 a 19.30 h

Sábado y domingo de 10.30 a 19.30 h

Contacto

Instagram: @moimo_es

Detalles

Dirección
Consell de Cent, 291
Barcelona
08007
Transporte
M: Universitat (L1)
Horas de apertura
De lu. a vi. de 11.30 a 19.30 h. Sá. y do. de 10.30 a 19.30 h
