En 2014 abrieron el primer BeBo en la plaza Francesc Macià y la jugada les salió redonda. Tres años después ya contaban con una cocina central de 300 m² desde donde elaboran todos sus productos, y a partir de ahí llegaron el segundo y el tercer local. El concepto se mantiene: zumos cold press, smoothies, lattes y açaí bowls 100 % naturales, sin aditivos ni artificios.
El local de Francesc Macià es el más completo si vais con hambre: sopas, cremas, wraps, bowls, snacks, bolas proteicas, cookies y postres. En el de Joan Bosco la cosa va de combos, dulces y caprichos para acompañar, mientras que el de Balmes funciona dentro del gimnasio Edan Studios, perfecto para sumar salud antes o después del entreno.
Para quienes quieren ir un paso más allá, tienen planes detox de uno, dos o tres días, con seis zumos cold press diarios de 500 ml elaborados con fruta y verdura fresca y de proximidad. También ofrecen packs de shots —de quince o treinta unidades— para un chute rápido de energía.
BeBo Brunch: Psg. de Sant Joan Bosco, 51 (Sarrià)
BeBo Cold Press: Pl. de Francesc Macià, 5 (Sant Gervasi)
BeBo Wellness Corner: Balmes, 28 (Eixample Dret)
BeBo Brunch: FGC Les Tres Torres
BeBo Cold Press: Tram Francesc Macià
BeBo Wellness Corner: Metro Universitat (L1, L2)
Web: bebocoldpress.com
Instagram: @bebocoldpress
