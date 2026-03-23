Barcelona

Froots & Roots
Foto: Froots & Roots | Froots & Roots

Froots & Roots

  • Bares y pubs | Cafeterías
  • El Raval
Publicidad

Time Out dice

Froots & Roots son los reyes del zumo prensado en frío en el Raval. Su sistema exprime frutas y verduras a menos de 80 rpm, mucho más lento que los exprimidores convencionales, para que cada zumo conserve vitaminas, enzimas, sabor, color y todas sus propiedades naturales. Nada de azúcares añadidos, colorantes ni aromas artificiales: solo fruta y verdura fresca.

En su carta de bebidas hay de todo: tres shots, catorce zumos cold pressed, diez batidos y cuatro frappés, además de cafés de especialidad, tés e infusiones.

Para picar o comer, todo es 100 % vegano: boles, tostadas, wraps, hamburguesas, sándwiches y sopas. Su menú de mediodía, por 12,95 euros, incluye sopa, tostada, ensalada, zumo y una bolita energética, un combo perfecto a buen precio.

Todos los envases que usan son compostables, hechos a partir de plantas, y la pulpa sobrante de los zumos se reutiliza para minimizar el desperdicio. También ofrecen servicio de catering.

Dirección

Peu de la Creu 19 (Raval)

Cómo llegar

Metro Sant Antoni (L2) o Liceu (L3)

Horario

De jueves a martes de 9.30 a 17 h

Contacto

Web: frootsandroots.org

Instagram: @frootsandroots

Detalles

Publicidad
