Froots & Roots son los reyes del zumo prensado en frío en el Raval. Su sistema exprime frutas y verduras a menos de 80 rpm, mucho más lento que los exprimidores convencionales, para que cada zumo conserve vitaminas, enzimas, sabor, color y todas sus propiedades naturales. Nada de azúcares añadidos, colorantes ni aromas artificiales: solo fruta y verdura fresca.
En su carta de bebidas hay de todo: tres shots, catorce zumos cold pressed, diez batidos y cuatro frappés, además de cafés de especialidad, tés e infusiones.
Para picar o comer, todo es 100 % vegano: boles, tostadas, wraps, hamburguesas, sándwiches y sopas. Su menú de mediodía, por 12,95 euros, incluye sopa, tostada, ensalada, zumo y una bolita energética, un combo perfecto a buen precio.
Todos los envases que usan son compostables, hechos a partir de plantas, y la pulpa sobrante de los zumos se reutiliza para minimizar el desperdicio. También ofrecen servicio de catering.
Peu de la Creu 19 (Raval)
Metro Sant Antoni (L2) o Liceu (L3)
De jueves a martes de 9.30 a 17 h
Web: frootsandroots.org
Instagram: @frootsandroots
Discover Time Out original video