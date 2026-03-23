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Barcelona

Tito Fresh Fruit
Foto: Tito Fresh Fruit | Tito Fresh Fruit

Tito Fresh Fruit

  • Tiendas | Tienda de comestibles
  • El Gòtic
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Tito Fresh Fruit, capitaneado por Mansoor Ahmed, juega a dos bandas: frutería de barrio y cafetería. Aquí podéis tanto llenar la cesta con producto fresco como hacer un alto y tomar un buen café. Tienen frutas y verduras ecológicas y de proximidad, açaí brasileño artesanal, frutos secos a granel, salsas y mermeladas caseras, además de helados y zumos naturales. A eso se suman cafés, snacks dulces pakistaníes y una selección curiosa de productos envasados latinos e italianos.

El espacio es amplio, con techos altos y paredes amarillas cubiertas de obras de artistas mujeres y un despliegue de plantas y flores de colores —sí, de plástico— que le dan un aire curioso. La ubicación, justo al lado del metro Jaume I, hace que convivan vecinos del barrio con un goteo constante de turistas.

Dirección

Plaça Regomir, 2 (Gòtic)

Cómo llegar

Metro Jaume I (L4)

Horario

De lunes a domingo de 9 a 21 h

Contacto

Teléfono: 93 310 10 12

Web: titofresh.com

Instagram: @titofreshfruit

Detalles

Dirección
Plaça del Regomir, 2
Barcelona
08002
Transporte
M: Jaume I (L4)
Precio
Horas de apertura
De lu. a do. de 9 a 21 h
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