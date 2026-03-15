[category]
[title]
The Good Store es una boutique multimarca dedicada a la moda sostenible y ética. En sus estanterías veréis prendas y accesorios de líneas limpias y estilo atemporal, elaborados con materiales responsables y certificados como algodón orgánico, Tencel, cáñamo, lino o cupro. También apuestan por tejidos innovadores como el poliéster reciclado procedente de botellas de plástico y redes de pesca recuperadas del mar, además de cuero reciclado o curtido con procesos vegetales.
Entre las marcas que encontraréis están Dedicated, Ecoalf, Knowledge Cotton Apparel, Sandqvist, Lanius, Suite 13, Tanta o Ifeelnut, todas ellas comprometidas con una producción ética respaldada por certificaciones que garantizan condiciones laborales dignas y salarios justos.
La idea es sencilla: ofrecer piezas bonitas, bien hechas y pensadas para durar, producidas con respeto por el planeta y con total transparencia sobre su origen. Una propuesta dirigida a quienes quieren consumir de forma más consciente sin renunciar al estilo.
Detrás del proyecto está Magdalena Melita, fundadora de la tienda, que junto a su equipo defiende que la moda responsable no es solo una tendencia: es la verdadera alternativa al fast fashion.
València, 343 (Eixample Dret)
Metro Verdaguer (L4, L5)
De lunes a viernes, de 11 a 14 h y de 16.30 a 20 h
Sábado, de 11 a 14.15 h
Teléfono: 626 259 090
Web: thegoodstorebarcelona.com
Instagram: @the.good.store.barcelona
[category]
[title]
Discover Time Out original video