The Good Store
  • Tiendas | Ropa de mujer
  • Dreta de l'Eixample
Time Out dice

The Good Store es una boutique multimarca dedicada a la moda sostenible y ética. En sus estanterías veréis prendas y accesorios de líneas limpias y estilo atemporal, elaborados con materiales responsables y certificados como algodón orgánico, Tencel, cáñamo, lino o cupro. También apuestan por tejidos innovadores como el poliéster reciclado procedente de botellas de plástico y redes de pesca recuperadas del mar, además de cuero reciclado o curtido con procesos vegetales.

Entre las marcas que encontraréis están Dedicated, Ecoalf, Knowledge Cotton Apparel, Sandqvist, Lanius, Suite 13, Tanta o Ifeelnut, todas ellas comprometidas con una producción ética respaldada por certificaciones que garantizan condiciones laborales dignas y salarios justos.

La idea es sencilla: ofrecer piezas bonitas, bien hechas y pensadas para durar, producidas con respeto por el planeta y con total transparencia sobre su origen. Una propuesta dirigida a quienes quieren consumir de forma más consciente sin renunciar al estilo.

Detrás del proyecto está Magdalena Melita, fundadora de la tienda, que junto a su equipo defiende que la moda responsable no es solo una tendencia: es la verdadera alternativa al fast fashion.

Dirección

València, 343 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Verdaguer (L4, L5)

Horario

De lunes a viernes, de 11 a 14 h y de 16.30 a 20 h

Sábado, de 11 a 14.15 h

Contacto 

Teléfono: 626 259 090

Web: thegoodstorebarcelona.com

Instagram: @the.good.store.barcelona

Detalles

    Volver arriba

