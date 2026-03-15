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Somia
Foto: Somia | Somia

Somia

  • Tiendas | Ropa de mujer
  • Sarrià - Sant Gervasi
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Time Out dice

En Somia saben que vestir con estilo puede ir de la mano del respeto al planeta. Desde su nacimiento en Barcelona en 2020, la marca apuesta por colecciones cuidadas, confeccionadas en talleres locales que priorizan la ética y la sostenibilidad, y así evitar la producción masiva.

Anna Sorli, directora y presidenta de la firma, lidera un proyecto que conecta moda y propósito social: muchos de sus modelos se elaboran junto a la Fundación Nou Xamfrà, que apoya a personas con discapacidad intelectual, y la Fundación Ared, dedicada a la inserción de mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Somia trabaja con materiales ecológicos y reciclados, fomenta un consumo responsable y apuesta por la durabilidad. Sus diseños modernos y versátiles se adaptan a distintos estilos, se mantienen alejados de los estereotipos, y reflejan una moda consciente que combina estética, ética y proximidad.

Dirección

Madrazo, 133 (Sarrià-Sant Gervasi)

Cómo llegar

FGC Muntaner

Horario

De lunes a sábado de 10 a 20.30 h

Contacto

Teléfono: 93 824 10 98

Web: somia.store

Instagram: @somia.store

Detalles

Dirección
Madrazo, 133
Barcelona
08028
Horas de apertura
De lu. a sá. de 10 a 20.30 h
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