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Desde que nació en 2015, Brava Fabrics se ha consolidado como una de las marcas pioneras dentro de la moda sostenible. Hoy suma más de 225.000 seguidores en Instagram y cuenta con tiendas físicas en Madrid y Palma.
Sus prendas se confeccionan exclusivamente en Barcelona con algodón certificado, y destacan sobre todo por sus estampados divertidos y muy reconocibles: rodajas de sandía, barquitos de papel, patitos de goma o —uno de nuestros favoritos— food trucks. Además de las icónicas camisas, también tienen blusas, vestidos y camisetas para mujer, así como pajaritas, pantalones cortos y ropa interior.
Uno de los aspectos que distingue a la marca dentro del sector es su apuesta por la transparencia. Cada prenda cuenta con información clara sobre el origen de los materiales y permite saber cuánta agua y energía se han ahorrado en comparación con otras piezas fabricadas con fibras convencionales como el poliéster o la lana.
Todos los tejidos que utilizan siguen criterios de sostenibilidad y comercio justo, valores que también aplican al elegir las fábricas donde producen. Según explican en su web, se aseguran de que los talleres dispongan de espacios amplios, luz natural y que los trabajadores tengan horarios laborales acordes al convenio.
Parlament, 25 (Sant Antoni)
Metros Poble Sec (L3) y Sant Antoni (L2)
De lunes a viernes, de 11 a 14.30 h y de 15 a 21 h
Sábado, de 11 a 21 h
Domingo, de 12.30 a 15 h y de 16 a 20 h
Teléfono: 93 127 71 97
Web: bravafabrics.com
Instagram: @bravafabrics
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