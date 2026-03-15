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Barcelona

Brava Fabrics
Foto: Brava Fabrics | Brava Fabrics

Brava Fabrics

  • Tiendas | Diseñador
  • Sant Antoni
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Time Out dice

Desde que nació en 2015, Brava Fabrics se ha consolidado como una de las marcas pioneras dentro de la moda sostenible. Hoy suma más de 225.000 seguidores en Instagram y cuenta con tiendas físicas en Madrid y Palma.

Sus prendas se confeccionan exclusivamente en Barcelona con algodón certificado, y destacan sobre todo por sus estampados divertidos y muy reconocibles: rodajas de sandía, barquitos de papel, patitos de goma o —uno de nuestros favoritos— food trucks. Además de las icónicas camisas, también tienen blusas, vestidos y camisetas para mujer, así como pajaritas, pantalones cortos y ropa interior.

Uno de los aspectos que distingue a la marca dentro del sector es su apuesta por la transparencia. Cada prenda cuenta con información clara sobre el origen de los materiales y permite saber cuánta agua y energía se han ahorrado en comparación con otras piezas fabricadas con fibras convencionales como el poliéster o la lana.

Todos los tejidos que utilizan siguen criterios de sostenibilidad y comercio justo, valores que también aplican al elegir las fábricas donde producen. Según explican en su web, se aseguran de que los talleres dispongan de espacios amplios, luz natural y que los trabajadores tengan horarios laborales acordes al convenio.

Dirección

Parlament, 25 (Sant Antoni)

Cómo llegar

Metros Poble Sec (L3) y Sant Antoni (L2) 

Horario

De lunes a viernes, de 11 a 14.30 h y de 15 a 21 h

Sábado, de 11 a 21 h

Domingo, de 12.30 a 15 h y de 16 a 20 h

Contacto

Teléfono: 93 127 71 97

Web: bravafabrics.com

Instagram: @bravafabrics

Detalles

Dirección
Parlament, 25
Barcelona
08015
Transporte
M: Poble Sec (L3) y Sant Antoni (L2)
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