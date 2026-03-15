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Ecometas
Foto: Ecometas | Ecometas

Ecometas

  • Tiendas
  • El Raval
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Ecometas se dedica a la ropa interior femenina hecha con algodón orgánico y tejidos naturales. Solo colaboran con marcas que apuestan por la ética, la producción local y unas condiciones laborales justas. Dicho de otra manera: si estáis hartas de aros que aprietan, costuras que molestan, materiales sintéticos que no dejan respirar y prendas que intentan cambiar vuestro cuerpo, este es vuestro sitio.

Su catálogo incluye colecciones de catorce marcas de ropa interior, cuatro de bragas menstruales, seis de baño y dos infantiles… vamos, que seguro encontráis justo lo que buscáis. Aunque venden mucho online, en su tienda del Raval podéis recibir atención personalizada y probaros todas las prendas. Además, aquí también hay piezas exclusivas, solo disponibles en el local: unidades limitadas y prendas únicas hechas especialmente para la venta en persona.

Dirección

Lluna, 1 (Raval)

Cómo llegar

Metro Sant Antoni (L2) y Liceu (L3)

Horario

Mártes y miércoles, de 11 a 14.30 h

De jueves a sábado, de 11 a 14.30 h y de 16.30 a 20 h

Contacto

Teléfono: 666 827 122

Web: ecometas.com

Instagram: @ecometascom

Detalles

Dirección
Lluna, 1, local 6
Barcelona
08001
Transporte
M: Sant Antoni (L2) y Liceu (L3)
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